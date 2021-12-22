Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендерная женщина

Вадим Карасев

68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон собирается подать жалобу на авторов слухов о том, что она является трансгендерной женщиной. Новостью поделился телеканал BFM.TV, который ссылается на источники из окружения супруги французского президента.

Информация о том, что Брижит якобы родилась мужчиной и "сменила пол", стала активно распространяться несколько дней назад в твиттере. Там писали, что Брижит раньше звали Жан-Мишель Тронье (Тронье — это девичья фамилия ее матери. — Прим. ред.).

Новостной сайт Numerama провел небольшое расследование, чтобы разобраться, кто стал первым автором этих слухов и когда они впервые появились. Оказалось, что эта информация появилась еще в сентябре — в статье издания Faits & Documents, известного конспирологическими теориями.





Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит Макрон уже 14 лет замужем за нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Франции младше своей жены на 24 года — ему сейчас 44 года. С Эммануэлем Макроном Брижит познакомилась в школе — она была его учительницей французского языка. Общих детей у пары нет, однако у Брижит есть взрослые дети от предыдущего брака — сын и две дочери.

Мариана Панкина