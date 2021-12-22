Чанпэн Чжао призвал не сравнивать CBDC с биткоином

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) смогут заменить многие существующие стейблкоины, но не биткоин и другие криптовалюты. Такое мнение выразил основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао.

https://twitter.com/cz_binance/status/1473209668675989505

В целом появление CBDC принесет пользу криптоиндустрии, хотя и с рядом оговорок, полагает он.

"Сегодня центральные банки и правительства рассказывают массам о технологии блокчейн и криптовалютах. И знаете что, вы не можете узнать о блокчейне, не узнав о биткоине. И тогда вы познакомитесь с важными фундаментальными свойствами денег: дефицитом, свободой совершения транзакций и низкими комиссиями", — отметил Чжао.

Власти могут достаточно быстро заставить мерчантов принимать CBDC, что стимулирует внедрение цифровых кошельков и побудит многих к использованию криптовалют, считает он.

Также появление цифровой формы фиата способно увеличить приток средств на криптобиржи, добавил Чжао. При этом он подчеркнул, что CBDC отличаются от биткоина и некоторых других криптовалют на фундаментальном уровне.

Чжао уверен, что большинство цифровых валют ЦБ будут инфляционными, с ограничениями на определенные транзакции и высокими комиссиями при использовании.

Он допустил, что какой-то центробанк может выпустить CBDC с ограниченной эмиссией, свободными транзакциями и низкими комиссиями. Это снизит спрос на биткоин в этой стране, но не вытеснит криптовалюту — она останется предпочтительным средством сбережения. Чжао напомнил, что даже сейчас некоторый процент владельцев цифрового золота не рассматривает его как альтернативу валюте.

"Так что, возможно, сравнивать биткоин и CBDC вообще не стоит", — заключил глава Binance.

Напомним, в конце ноября Чжао заявил, что не всем инвесторам подходят криптовалюты.