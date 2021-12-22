Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чанпэн Чжао призвал не сравнивать CBDC с биткоином

Чанпэн Чжао призвал не сравнивать CBDC с биткоином


Цифровые валюты центральных банков (CBDC) смогут заменить многие существующие стейблкоины, но не биткоин и другие криптовалюты. Такое мнение выразил основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао.


https://twitter.com/cz_binance/status/1473209668675989505

В целом появление CBDC принесет пользу криптоиндустрии, хотя и с рядом оговорок, полагает он.


"Сегодня центральные банки и правительства рассказывают массам о технологии блокчейн и криптовалютах. И знаете что, вы не можете узнать о блокчейне, не узнав о биткоине. И тогда вы познакомитесь с важными фундаментальными свойствами денег: дефицитом, свободой совершения транзакций и низкими комиссиями", — отметил Чжао.


Власти могут достаточно быстро заставить мерчантов принимать CBDC, что стимулирует внедрение цифровых кошельков и побудит многих к использованию криптовалют, считает он.


Также появление цифровой формы фиата способно увеличить приток средств на криптобиржи, добавил Чжао. При этом он подчеркнул, что CBDC отличаются от биткоина и некоторых других криптовалют на фундаментальном уровне.


Чжао уверен, что большинство цифровых валют ЦБ будут инфляционными, с ограничениями на определенные транзакции и высокими комиссиями при использовании.


Он допустил, что какой-то центробанк может выпустить CBDC с ограниченной эмиссией, свободными транзакциями и низкими комиссиями. Это снизит спрос на биткоин в этой стране, но не вытеснит криптовалюту — она останется предпочтительным средством сбережения. Чжао напомнил, что даже сейчас некоторый процент владельцев цифрового золота не рассматривает его как альтернативу валюте.


"Так что, возможно, сравнивать биткоин и CBDC вообще не стоит", — заключил глава Binance.


Напомним, в конце ноября Чжао заявил, что не всем инвесторам подходят криптовалюты.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный
Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть,
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по налогам
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский язык как иностранный
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического наставничества
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере Венеры
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному хозяйству
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии

Еще по теме

Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным
Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином