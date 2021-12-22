Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью за спасение людей в Дагестане

Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения» за спасение четверых людей из горящей машины в Дагестане. Там сибиряки были в служебной командировке, награды им вручили после возвращения домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В августе 2021 года полицейские патрульно-постовой службы Станислав Арканов из Черемхово и Антон Тиик из Братска вместе инспекторами ДПС Ильей Ястребовым из Тайшета и Игорем Сержантом из Шелехова несли службу в составе сводного отряда ГУ МВД России по Иркутской области в Кизлярском районе Республики Дагестан. Во время патрулирования улиц деревни Крайновка полицейские увидели, как автомобиль Škoda на большой скорости врезался в дерево.

От удара иномарка перевернулась и загорелась. Дым и пламя исходили из моторного отсека. Сообщив о случившимся в дежурную часть и, понимая, что через несколько секунд огонь перекинется на салон, полицейские бросились на помощь находящимся в автомобиле. Через разбитые стекла дверей офицеры извлекли водителя и трех пассажиров. Все они были без сознания. Сотрудники полиции переместили пострадавших на безопасное расстояние и до приезда медиков оказали им доврачебную помощь. Не дожидаясь пожарных, они попытались потушить пламя, чтобы не допустить взрыва автомобиля.