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"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини раскритиковали за фотошоп

"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини раскритиковали за фотошоп

44-летняя Анфиса Чехова, отмечающая в Хургаде свой день рождения, похвасталась фотографией в бикини, из-за которой ее обвинили в злоупотреблении фотошопом, сообщает "Комсомольская правда".

Накануне Нового года звезда улетела в Египет, откуда выложила в инстаграм снимок в алом купальнике на фоне Красного моря.

Анфиса Чехова показала тонкую талию, ставшую в комментариях предметом жаркого обсуждения. Некоторые заподозрили, что телеведущая отретушировала фото, стерев с боков пару сантиметров ради того, чтобы выглядеть стройнее.

"Что-то талия поехала", "На этом фото видно все... и фильтры", "И все-таки странная фигура! Так бедра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально", "Идеальная красавица, можно любоваться бесконечно", — пишут пользователи Сети.

Анфиса Чехова ранее призналась, что ранее уменьшала на фотографиях свои пропорции. Телеведущая продемонстрировала, как на самом деле выглядела в браке с Гурамом Баблишвили.

"Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза!" — написала знаменитость, показав "неприглядную правду".

На опубликованных снимках без ретуши звезда продемонстрировала полные бедра и выпирающий живот.

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014–2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки", — цитирует Чехову "СтарХит".

По словам Анфисы Чеховой, она страдала от хейтеров, критиковавших даже ее отретушированные фотографии.

"Даже под отфотошопленными снимками мне писали: "Похудей, жирная". Представляете, что было бы, если бы я опубликовала реальные кадры?" — написала звезда.

Телеведущая отметила, что любила себя и баловала, однако внутренне продолжала оставаться "прежней Анфисой", зависимой от "еды и мнения окружающих".

"И мое тело не менялось! Только под действием фотошопа", — отметила звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Анфиса Чехова удивила поклонников, снявшись в ванной совершенно голой.

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По материалам: uposters.ru

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