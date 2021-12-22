День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года

Вадим Карасев

В православном мире почитание икон Божией Матери занимает особое место. В декабре 2021 года состоится праздник, посвященный чудотворному лику «Нечаянная радость». Перед ним молятся, чтобы получить поддержку и покровительство Небес.

Праздники, посвященные почитанию святых ликов Божией Матери, особенные. В эти дни каждый может заслужить прощение и получить колоссальную поддержку Небес. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести день в скромности, помолиться высшим силам и продолжать духовный рост.

Чем известен святой лик Божией Матери «Нечаянная радость»

По преданию икона была написана Дмитрием Ростовским в 1683 году. Одно из самых главных чудес, связанных с этой иконой, произошло в XVII веке. Грешный человек имел привычку молиться перед святыми ликами перед тем, как совершить очередной дурной поступок, и в один из таких дней случилось невероятное: святой лик ожил. У младенца Иисуса, сидящего на руках у Божией Матери, закровоточили руки и ноги, что повергло грешника в шок. Собравшись с силами, он обратился к богоматери и получил ответ. Богородица поведала о том, что каждый раз, когда люди совершают дурные поступки, Христа распинают снова и снова. Грешный человек осознал то зло, которое творил, и искренне молился о прощении, встав на путь искупления своих грехов.

Название иконы не случайно: именно нечаянная радость знаменует то, что даже в самый трудный период жизни может прийти облегчение, и ситуация изменится к лучшему. Важно лишь верить в свои силы и выбирать сторону добра, а искренние молитвы помогут преодолеть любые трудности и обрести счастье.

Празднование в 2021 году

22 декабря верующие отправятся на торжественную службу, чтобы помолиться перед святым ликом, попросить прощения в содеянном и раскаяться. В этот день Небеса открыты и внемлют искренним словам, помогая верующим очищать души от негатива и принимать верные решения.

Православный праздник — время искренней радости и покаяния, добрых поступков и дел, которые помогают бороться с происками зла. Священнослужители рекомендуют устроить праздничный обед в кругу семьи, попросить прощения у близких и помолиться Божией Матери, чтобы обрести ее покровительство.