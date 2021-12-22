Денежный лунный календарь на январь 2022 года

Вадим Карасев

Денежный лунный календарь — лучший помощник в вопросах, связанных с работой, тратами и накоплением денежных средств. Если вы не хотите упасть в финансовую яму в январе, следуйте советам астрологов.

Если вы хотите, чтобы за вами следовала финансовая удача, старайтесь перенимать полезные финансовые привычки успешных людей. В этой сфере не нужно заново изобретать колесо. Все, что вам необходимо — это толика осторожности, уверенности и правильный набор знаний.

1 января: первый день года пройдет под управлением убывающей Луны в Стрельце. Астрологи сообщают, что в этот день лучше не совершать бездумных покупок и не давать никому в долг.

2, 3 января: Новолуние 2 числа пройдет в знаке Козерога. Это относительно благоприятный день, особенно для спокойной и размеренной работы, не предполагающей резкой смены обстановки или каких-либо рисков. Третий день месяца пройдет под управлением растущей Луны в Козероге. Это опасный день для принятия важных финансовых решений.

4, 5 января: активная Луна в Водолее поможет нам с решением творческих задач. В эти дни полезно тратить средства на увлечения, хобби, поиски новых эмоций.

6, 7 января: рост Луны в водном Знаке Рыб — это дни финансовой нестабильности. Деньги лучше в эти четверг и пятницу не тратить, особенно если дело касается покупок, не входящих в список обязательных.

8, 9, 10 января: три дня под покровительством Овна пройдут крайне продуктивно для тех, кто не сидит на месте и знает, чего хочет. Это будут отличные дни для успешной адаптации к новым условиям на работе и в бизнесе.

11, 12 января: рост Луны в Тельце не очень благоприятен для финансовой сферы. Вместо работы лучше сфокусироваться на отдыхе. Не стоит переутомляться в эти дни.

13, 14, 15 января: сильная и активная Луна в Близнецах — это лучшие дни для поисков новой работы, ведения переговоров, поиска новых увлечений. Любые финансовые дела будут спориться.

16, 17 января: последние два дня растущей Луны пройдут под влиянием Рака. Это одни из самых неблагоприятных дней для финансовой активности. Не тратьте деньги в данный период.

18, 19, 20 января: 18 января пройдет Полнолуние во Льве. В этот день лучше не принимать важных решений, связанных с работой и деньгами. 19 и 20 января начнется убывание Луны в том же Знаке. Это будут одни из самых ленивых дней месяца.

21, 22 января: убывание Луны в Деве великолепно сказывается на денежной интуиции людей. Также в эти дни можно заниматься получением новых знаний, повышением квалификации.

23, 24 января: убывающая Луна в Весах может сделать людей безответственными и непунктуальными. Многие деловые встречи сорвутся.

25, 26 января: убывание Луны в Скорпионе благотворно скажется на нашем умении зарабатывать деньги. С другой стороны, будут и минусы — например, многие люди станут более жадными и неуступчивыми.

27, 28, 29 января: стареющая Луна в Стрельце представляет собой некий финансовый якорь. Многие люди будут испытывать проблемы с уверенностью в себе. На этом фоне могут появиться некоторые трудности и финансовые неурядицы.

30, 31 января: пока ночное светило будет убывать в Козероге, полезно будет не тратить деньги, а зарабатывать. Не бойтесь заниматься делами, бизнесом и работой. Не откладывайте на потом то, что сможете сделать в этот период.