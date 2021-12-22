Депутат: назначение Грызлова послом может ускорить интеграцию России и Белоруссии

22:30 Автор: Жанна Звягина

Назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии может ускорить интеграцию двух стран, считает председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Об этом в среду сообщает пресс-служба депутата.

22 декабря стало известно, что Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на должность посла в Белоруссии. Сейчас этот пост занимает назначенный в марте Евгений Лукьянов.

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Гаврилов отметил, что для России развитие отношений с Белоруссией является на сегодняшний день приоритетным направлением.

«Считаю, что роль посла в процессе интеграции становится ключевой с точки зрения выверения позиций, обеспечения равноправия сторон и гарантий безопасности Белоруссии от внешней агрессии», — сказал депутат, отметив, что в обязанности посла входит синхронизация законодательств и экономик двух стран.

По оценке главы думского комитета, такие важнейшие задачи под силу Борису Грызлову, который «является одним из крупнейших наших политиков». «Такие авторитетные политики могут должным образом ускорить российско-белорусскую интеграцию. Образованный, опытный, спортсмен, умный человек», — сказал он.

«Наш интеграционный проект сейчас является ключевым для развития как Белоруссии, так и России. Это — демонстрация всему миру способности наших стран к постсоветской интеграции при соблюдении национальных интересов друг друга», — отметил Гаврилов.

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Борис Грызлов — экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России». Сейчас он является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он награждён орденами Почёта, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» третьей и второй степеней.

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