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Депутаты Заксобрания приняли стратегию развития региона в окончательном чтении

Проект закона о стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года принята во втором и окончательном чтении на сессии Заксобрания 22 декабря. Как напомнил председатель комитета по собственности и экономической политике областного парламента Николай Труфанов, в первом чтении Стратегия была принята на ноябрьской сессии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Проект закона разработан, чтобы обеспечить в регионе выполнение требований федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Документ согласован федеральными органами исполнительной власти и Минэкономразвития России. Стратегия обсуждалась на заседаниях всех комитетов и комиссий областного парламента, на заседании Стратегического совета.

По словам первого заместителя губернатора – председатель правительства Иркутской области Константина Зайцева, в работе над законопроектом во втором чтении рассмотрено более 190 предложений и замечаний, поступивших от депутатов Заксобрания, экспертов стратегического совета и аудиторов КСП. В итоговый перечень вошли 137 предложений. Они были оформлены в виде поправок к законопроекту.

В течение двух месяцев со дня вступления в силу областного закона об утверждении стратегии правительство Иркутской области утвердит план мероприятий по ее реализации, содержащий перечень конкретных мер и механизмов, обеспечивающих достижение целей, задач и целевых показателей стратегии.

Александр Ведерников, спикер Законодательного собрания:
— Это значимое событие для жизни Иркутской области. С 2015 регион жил без стратегии, несколько лет велась тяжелая работа по ее подготовке и согласованию. Хочу поблагодарить за эту большую проделанную работу коллег по депутатскому корпусу, коллег из правительства области, в особенности министерства экономического развития, отдельно членов стратегического совета, активно включившихся в эту работу. Сегодня наша общая задача – обустроить жизнь в нашем регионе, где мы живем и работаем, где растим своих детей, так, чтобы здесь было комфортно, чтобы качество жизни только повышалось.

На сайте IRK.ru выходил материал О принятых законах, стратегии социально-экономического развития региона, бюджете и новых проектах — «Законодательное собрание Иркутской области. Принятые законы и новые перспективы».

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По материалам: irk

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