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Девять лет колонии получил 21-летний ангарчанин за убийство спортсмена-паралимпийца

22 декабря 2021 года Ангарский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил 21-летнего жителя Ангарска к девяти годам трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве известного в Ангарске спортсмена-паралимпийца, тренера организации «Инватурспорт», сообщает пресс-служба Ангарского суда.

Установлено, что молодой человек во время конфликта, произошедшего в мае 2020 года, нанес множественные удары в жизненно-важные органы 59-летнего мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия в Ангарске в районе лесного массива между садоводством «Расцвет» и МСЧ-28.

Подозреваемого задержали в мае 2020 года, до марта 2021 года он содержался под домашним арестом, затем ему заменили меру пресечения на подписку о невыезде. Свою вину в совершении преступления подсудимый не признавал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

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По материалам: irk

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