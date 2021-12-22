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Девушка на 35 неделе беременности стесняется показать живот, ведь он ей кажется огромным

Девушка на 35 неделе беременности стесняется показать живот, ведь он ей кажется огромным

Будущая мама находиться на 35 недели и сильно стесняется своего внешнего вида.

Девушка всегда активно занималась развитием ТикТок аккаунта, а из-за волны хейта, которая обрушилась на неё в связи с беременностью, она стала очень комплексовать.

Фей Вудгейт постоянно делилась новостями о беременности со своими подписчиками. Но когда живот молодой мамы стал весьма большим, некоторые ТикТок «эксперты» решили дать несколько советов, которые обескуражили девушку.

С каждым новым постом подобных сообщений становилось больше и Фей решила сделать снимок живота с комментарием:

«Я устала читать в сотый раз про большой живот и свою мутацию. Это слишком скучно, придумайте, что-то новое».


Но стоит также отметить, что некоторые подписчики все же встали на сторону девушки и сказали, что такое изменение случилось из-за небольшого роста будущей мамы.

«Не слушай никого, ты красивая!»


«Не слушай этих диванных экспертов, живи и радуйся жизни»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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