Девушка на 35 неделе беременности стесняется показать живот, ведь он ей кажется огромным

Будущая мама находиться на 35 недели и сильно стесняется своего внешнего вида.

Девушка всегда активно занималась развитием ТикТок аккаунта, а из-за волны хейта, которая обрушилась на неё в связи с беременностью, она стала очень комплексовать.

Фей Вудгейт постоянно делилась новостями о беременности со своими подписчиками. Но когда живот молодой мамы стал весьма большим, некоторые ТикТок «эксперты» решили дать несколько советов, которые обескуражили девушку.

С каждым новым постом подобных сообщений становилось больше и Фей решила сделать снимок живота с комментарием:

«Я устала читать в сотый раз про большой живот и свою мутацию. Это слишком скучно, придумайте, что-то новое».





Но стоит также отметить, что некоторые подписчики все же встали на сторону девушки и сказали, что такое изменение случилось из-за небольшого роста будущей мамы.

«Не слушай никого, ты красивая!»



