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Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами

Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами

В Новосибирской области издан сборник «Родители наставники: 10 советов, как стать наставником: рабочая тетрадь». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Сборник подготовлен специалистами Новосибирского государственного педагогического университета при поддержке Министерства образования области. Задания носят практический характер – это набор различных упражнений, позволяющих развивать компетенции наставников.

Рабочая тетрадь предназначена для участников родительского клуба «Узнай, как».

Проект «Родительский клуб «Узнай, как» нацелен на разные категории родителей, ориентированных на понимание своих детей и оказание им помощи и поддержки, желающих разобраться в современном образовании и тенденциях его развития и научиться быть понимающим родителем, а также имеющих сложности и проблемы во взаимодействии с детьми.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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