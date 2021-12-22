Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге

Актриса Елизавета Боярская накануне отметила 36-летие в компании родных и друзей с танцами под джаз и тортом с фейерверком. Елизавете Боярской накануне исполнилось 36 лет. Этот возраст звезда встретила в прекрасном настроении. В ночь перед своим днем рождения она засветилась на Мойке, танцующей прямо на улице под собственное пение.Елизавета Боярская Несмотря на то, что 36 лет — дата не круглая, Елизавета Боярская отметила день рождения довольно шумно, в компании большого количества друзей. В свой праздник актриса облачилась в элегантное платье малинового цвета. Родной брат Елизаветы Сергей Боярский хоть и спешил в командировку, нашел несколько минут, чтобы отметиться в заведении, поздравить сестру и преподнести ей роскошный букет.Елизавета Боярская с братом Сергеем «Сегодня повезло - я успел перед поездом, который отвезёт меня на завтрашнее пленарное заседание Госдумы, заехать к сестре на день рождения. Как всегда, Лиза была в окружении своих друзей, у неё их много и все они настоящие. Я очень рад за неё, это так важно. С праздником, любимая сестрёнка! Люблю тебя и горжусь тобой!», - написал Сергей в Instаgram.Елизавета Боярская с любимыми подругами Актриса организовала застолье в одном из банкетных залов в Санкт-Петербурге. Именинницу и гостей развлекал джазовый ансамбль, под пение которого участники мероприятия танцевали.Елизавета Боярская задувает свечи на именинном торте Апогеем торжества стал вынос торта с фейерверком. Актриса с радостью задула свечи на десерте.