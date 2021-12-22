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ФБР конфисковало незаконно полученные 3879 ВТС с холодного кошелька

ФБР конфисковало незаконно полученные 3879 ВТС с холодного кошелька


Минюст США сообщил о возврате средств, которые предположительно были украдены у филиала компании Sony Group Corporation, конвертированы в криптовалюту, а затем изъяты ФБР во время расследования.


По данным властей, в мае 2021 года сотрудник компании присвоил более $154 млн, переведя их между счетами и подделав инструкции для проведения транзакций.


Затем он конвертировал их в около 3879 ВТС (более $190 млн на момент написания), а позже перевел на холодный кошелек.


В ходе расследования правоохранители получили приватный ключ от кошелька. Как именно им удалось это сделать, не уточняется. В начале декабря ФБР изъяло активы.


В деле также участвовали японские полицейские, сама Sony и Citibank.


Напомним, в июне ФБР вернуло 63,7 ВТС из выплаченного хакерам компанией Colonial Pipeline выкупа, а в декабре изъяло более 39 ВТС у россиянина, связанного с группировкой REvil. Как ведомство получало доступ к кошелькам, в обоих случаях не сообщалось.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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