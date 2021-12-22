Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский мультфильм "Боксбалет" вошли в шорт-лист премии "Оскар"

Вадим Карасев

Американская киноакадемия вчера опубликовала шорт-лист претендентов на премию "Оскар". В список попали российский мультфильм "Боксбалет", который оказался в числе 15 претендентов на номинацию в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", а также картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть" с Юрой Борисовым и Сейди Хаарлой — фильм совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии борется за попадание в номинацию "Лучший иностранный фильм".

Картина российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", которая попала в лонг-лист "Оскара", в короткий список претендентов на кинонаграду не вошла.





Кадр из мультфильма "Боксбалет"

Режиссером мультфильма "Боксбалет" стал Антон Дьяков. В анимационной картине рассказывается об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения. Мультфильм уже удостоился премии "Икар" и был отмечен наградой на российском кинофестивале "Короче".

Полный список номинантов на премию будет объявлен 8 февраля. А торжественная церемония вручения наград состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

Мариана Панкина