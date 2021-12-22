Forza Horizon 5 в списке номинантов на звание «Игра года» в Steam





Самый популярный в мире игровой сервис Steam подводит итоги 2021 года, предлагая игрокам проголосовать за проекты в различных номинациях. Стали известны номинанты на звание «Игра года» по версии Steam, и в них оказался один проект от Xbox Game Studios — это Forza Horizon 5.

Список номинантов на звание «Игра года» от Steam в 2021 году выглядит следующим образом:

ValheimNew WorldCyberpunk 2077Resident Evil VillageForza Horizon 5

Голосование в Steam будет идти с 22 декабря по 3 января. И 3 января 2022 года игровой сервис объявит игру, которую назвали лучшей в 2021 года, а вместе с тем объявит победителей и в других номинациях.