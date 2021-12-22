Футболистка сборной России Алсу Абдуллина перешла в лондонский "Челси"

Вадим Карасев

20-летняя футболистка сборной России и клуба "Локомотив" Алсу Абдуллина перешла в женскую команду английского клуба "Челси". Слухи о трансфере появились еще несколько недель назад, и вот теперь новость официально подтвердили в аккаунте "Челси".

Мы рады сообщить о подписании контракта с Алсу Абдуллиной! Левая защитница сборной России присоединится к команде во второй половине сезона-2021/22,

— говорится в официальном сообщении.

We’re delighted to announce the signing of Alsu Abdullina!



The @TeamRussia left back will join the Blues for the second half of the 2021/22 season. 🙌 #AlsuChelsea2024 — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) December 22, 2021

Прокомментировала новость уже и сама спортсменка.

Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от "Челси", я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших,

— цитирует ее сайт sports.ru.





Футболом Алсу увлеклась в детстве благодаря старшему брату. В спортивную школу она пришла в 8 лет и оказалась единственной девочкой среди мальчиков. Но это ничуть не смутило Алсу — позднее она рассказывала в интервью, что тренировки с мальчиками очень ей помогли достичь высоких результатов в игре.





Алсу Абдуллина

Напомним, что лондонский клуб "Челси" принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Команда Chelsea Ladies Football Club была основана в 1992 году. В 2004 году она вошла в состав основного клуба. В интервью этого года американскому изданию Forbes Абрамович отметил, что со всей серьезностью относится к развитию женского футбола и видит в нем "огромный потенциал".

Я не вижу причин не поддерживать женский футбол, не предоставлять женским командам наилучшие возможности для достижения успеха,

— отметил тогда Абрамович.





Роман Абрамович

Команда "Челси" — действующий чемпион женской Суперлиги (WSL), ее игроки уже трижды завоевывали этот титул под руководством главного тренера Эммы Хейс.

Надя Бесчетникова