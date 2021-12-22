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Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны: что мы знаем о социалисте-миллениале

Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны: что мы знаем о социалисте-миллениале

19 декабря на президентских выборах в Чили победил 35-летний Габриэль Борич, который набрал 56% голосов во втором туре голосования. Победа Габриэля Борича стала исторической — он стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны и первым главой государства из поколения миллениалов.Его соперником был потомок гитлеровского офицера и отец девятерых детей, 55-летний Хосе Антонио Каст, которого сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В то время как Каст придерживается консервативных взглядов (он выступал за запрет абортов и однополых браков), Борич в своей предвыборной программе делал акцент на помощи уязвимым слоям населения, экологических проблемах и доступности бесплатного образования. Собрали о новом президенте Чили самые интересные факты.

1. Габриэль Борич родился городе Пунта-Аренас на юге Чили в семье инженера-химика хорватского происхождения Луиса Борича и испанки Марии Соледад Фонт Агилеры.

2. Начальное образование Борич получил в родном городе, где он учился в британской элитной частной школе. В 2004 году, в возрасте 18 лет, он переехал в Сантьяго, где поступил на юридический факультет Университета Чили. Однако обучение он так и не окончил, решив сосредоточиться на политической деятельности.


3. Гражданскую позицию он стал проявлять еще в студенческие годы. Во время учебы в университете он присоединился к политическому движению "Автономные левые". В 2009 году он стал советником Студенческого союза юридического факультета и в течение 44 дней возглавлял акцию протеста против декана Роберта Наума.

4. Габриэль неоднократно рассказывал, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством (это психическое заболевание, при котором у человека появляются навязчивые мысли и компульсивные действия. — Прим. ред.) и что провел две недели в психиатрической больнице.

5. В 2011 году Борич возглавил студенческие акции протестов против низкого государственного финансирования и неравенства в системе образования Чили. Протестные акции вынудили правительство вступить в переговоры со студентами. В итоге все это привело к реформам в области образования.


6. В 2013 году он был избран членом парламента как независимый кандидат, а затем, в 2017 году, был переизбран на второй срок, одержав убедительную победу.

7. Бородатый, с длинными волосами и татуировками и почти всегда без галстука, Борич бросил вызов всему консервативному обществу Чили. Правда, сейчас он все же решился на смену имиджа — постриг волосы и укоротил бороду, а татуировки стал закрывать.

8. Популярность Борича среди чилийцев сильно возросла в 2019 году, когда в стране вспыхнули массовые акции протеста. Тысячи людей требовали повышения пенсий, улучшения уровня и условий образования и выступили против коррупции. Став активным представителем этого протестного движения, Борич "влюбил" в себя миллионы граждан.


9. Борич, который говорит, что он большой любитель литературы и поэзии, называет себя умеренным социалистом.


10.Габриэль Борич женат. Его супругу зовут Ирина Караманос, ей 32 года. Она известна как общественная активистка, которая борется за права женщин и называет себя феминисткой. Она окончила факультет антропологии и коммуникационных наук и также является членом чилийской левой политической партии.

Детей у пары, судя по всему, нет.


Габриэль Борич и Ирина Караманос

11. Официально в должность президента Габриэль Борич вступит 11 марта 2022 года, когда состоится его инаугурация.

12.В своем школьном сочинении, которое удалось отыскать журналистам, девятилетний Габриэль обещал одноклассникам "не быть таким, как Билл Клинтон".


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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