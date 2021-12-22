Гороскоп на январь 2022 года

Вадим Карасев

Первый месяц года — самый важный, ведь именно он задает тон этому периоду. Именно поэтому важно следовать рекомендациям экспертов, чтобы не унывать и не терять удачу. Пусть это время подарит вам много позитива.

Астрологи считают, что этот январь будет очень динамичным и для многих из нас беспокойным, но в конечном итоге все невзгоды исчезнут. Самое главное в январе 2022 года — не унывать и бороться с отрицательными мыслями. В этом вам помогут три полезные техники. Старайтесь избегать обид и лени.

Овен

Для Овнов январь окажется довольно непростым месяцем. Это значит, что нужно взять себя в руки и перестать принимать желаемое за действительное. Также астрологи советуют начать бороться с токсичными настройками, чтобы не программировать себя на поражения. В начале месяца возможны неожиданные расходы. Не исключено, что сломается что-то из техники или порвется любимая одежда, что-то потеряется. С другой стороны, астрологи отмечают, что время идеально подходит для обмена валюты. В любовной сфере Овнам лучше временно залечь на дно, не форсируя события.

Телец

Тельцов могут в январе настигнуть неприятные эмоции. Причиной будут слухи и сплетни, а также агрессия со стороны окружающих. Не нужно слушать то, что говорят другие люди, иначе жить будет очень сложно. Не исключено, что в начале второй декады месяца от Тельцов отвернется удача. Вернуть ее можно будет при помощи трех простых способов. Камень преткновения в январе — это здоровье. Есть вероятность того, что Тельцы заболеют или просто будут чувствовать недомогание. Чтобы этого избежать, нужно более ответственно относиться к вопросам здоровья.

Близнецы

Январь — идеальное время для того, чтобы попробовать изменить не жизнь в целом, а самих себя. Астрологи советуют Близнецам заняться самоанализом в начале месяца, посвятив праздничные дни поискам своих уязвимостей. Нужно срочно избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. Если таких привычек у Близнецов нет, они смогут добиться огромных успехов в начале 2022 года. Январь для них станет временем больших побед. Согласно астрологическим прогнозам, Близнецы смогут при желании найти вторую половинку либо укрепить отношения с имеющимся партнером.

Рак

Ракам в январе придется много общаться с новыми людьми. Некоторые из этих людей окажут очень мощное воздействие на мировоззрение Раков, на их мнение о привычных вещах. В моменты новых знакомств нужно пытаться узнать характер человека, чтобы прогнозировать его дальнейшее поведение и мотивы. Сделать это можно при помощи методики анализа по цвету глаз. В общении с близкими Ракам необходимо избегать самодовольства, обид, лжи. В финансовой сфере наступает период, когда важно проявлять чуть больше осторожности, делая каждый свой шаг максимально обдуманно.

Лев

Львы относятся к типичным звездным прокрастинаторам. Эти люди часто бросают дела на полпути, но не из-за неуверенности, а просто из-за лени. В январе Львам этого лучше не делать. Новые дела и проекты на работе и в бизнесе начнут спориться. Все будет получаться. В любовной сфере астрологи рекомендуют Львам не проявлять импульсивности. Это может быть опасным, поскольку любимый человек захочет порядка и равновесия. В целом месяц обещает быть динамичным, и где-то Львы могут даже не поспевать за резкими переменами.

Дева

В начале января Девы будут находиться в странном душевном состоянии, при котором у них будут появляться неприятные мысли. Лучше бороться с апатией и страхами. Тем, кто выйдет на работу с первых чисел января, придется встретиться с непредвиденными проблемами. Утренние ритуалы на везение и удачу помогут Девам не утонуть в финансовых проблемах. В общении с близкими людьми астрологи настоятельно советуют Девам проявлять как можно меньше эгоизма. Друзья и родственники будут ждать от Дев помощи.

Весы

Первая половина месяца будет нервной, неблагоприятной. Дыхательные техники помогут Весам успокоиться и стать увереннее, что в свою очередь поспособствует стабилизации любой ситуации. Не исключено, что люди этого Знака столкнутся с мощным отпором на работе и в бизнесе, а также в любви. У любимого человека может появиться тайный поклонник, так что месяц может стать похожим на бразильский сериал. Словом, Весов ожидают различного рода приключения, которые многому их научат и помогут иначе взглянуть на вещи.

Скорпион

Скорпионам астрологи настоятельно рекомендуют не нарушать законов равновесия Вселенной. В январе нужно жить по правилам мироздания, чтобы не нарушать гармонию и не отпугивать удачу. Январь — время освобождения от страхов и негатива. При правильном подходе Скорпионы смогут избавиться от большинства внутренних эмоциональных и психологических проблем. Вторая половина месяца идеально будет походить для путешествий, деловых поездок. Также можно будет заняться шопингом, поисками новых увлечений.

Стрелец

Стрельцам в январе необходимо помнить о том, что реальность вокруг нас формируют не только поступки и принятые решения, но также и мысли, слова. Важно не произносить опасные фразы, отпугивающие богатство. Они формируют барьеры, из-за которых становится сложнее зарабатывать деньги. Это время, когда также важно избавляться от внутренних противоречий. Если хочется стать успешнее и счастливее, необходимо действовать и делать то, что приблизит к счастью, а не надеяться на счастливые случайности.

Козерог

Январский гороскоп сулит Козерогам много проблем во всех сферах. Это не значит, что нужно ждать тотального краха и неудач. Астрологи считают, что Козерогам придется встречаться с трудностями, но они будут решаемыми, а не фатальными. Гороскоп не самый радужный, но специальные талисманы помогут людям данного Знака спастись от неприятностей. Астрологи настоятельно рекомендуют Козерогам снизить время пребывания во враждебной среде. Если не нравится чья-то компания, лучше просто не общаться с этим человеком.

Водолей

Начало месяца будет отличным временем для отдыха, что отлично сочетается с праздничными днями. С начала второй декады Водолеям придется встретиться с некоторыми трудностями. Медитация на избавление от тревоги и негативных мыслей поможет справляться с давлением, оказываемым на работе и дома. В январе можно смело начинать новые проекты и уходить с головой в работу, но без излишнего фанатизма. Отдыхать тоже надо. Можно сменить обстановку, отправившись в какое-нибудь новое место с друзьями или второй половинкой.

Рыбы

Рыбам стоит в январе как следует отдохнуть от работы, бизнеса, неурядиц, проблем, негативных эмоций. В праздничные дни или на выходных лучше посещать интересные места, смотреть любимые фильмы. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это влияет на энергетику. В конце месяца можно сфокусироваться на тяжелых проектах в работе и бизнесе либо заняться разработкой новых концепций, идей. Астрологи советуют Рыбам быть учтивыми с окружающими. Конфликты в начале 2022 года ни к чему.