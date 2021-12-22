Госдума обязала собственников бизнеса устранять нанесенный экологический вред

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий собственников бизнеса устранять экологический вред от своих предприятий. Законопроект, в первую очередь, призван навести порядок в сфере опасных производственных объектов, на которых образуются токсичные и высокотоксичные вещества. Закон «окрашивает» экологические платежи – их можно будет направить только на природоохранные цели. Об этом сообщается на официальном сайте депутата Госдумы Сергея Тена.

После принятия законопроекта у собственников за пять лет до конца эксплуатации предприятий возникают обязательства по разработке и реализации плана мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. В случае их неисполнения государство будет вправе установить компенсационный платеж. Размер платежа определит Росприроднадзор, а востребован он будет через суд. Законопроект устанавливает контроль над сделками с опасными производственными объектами.

Сергей Тен:

— Законопроект неофициально именуется «усольским» по названию бесхозного предприятия «Усольехимпром» в нашей родной Иркутской области, на территории которого накоплены значительные объемы опасных веществ, в частности, ртути. Уходя, собственники просто бросили цеха и здания и слили опасные вещества в закопанные цистерны и в землю. А ликвидировать серьезный экологический ущерб на этом объекте государство вынуждено за свой счет. Долгие годы проблема «Усольехимпрома» фактически не решалась, и лишь недавно нам совместными усилиями удалось добиться федерального финансирования. На данный момент там завершен комплекс неотложных мер. До принятия законопроекта перекладывание работ по устранению экологического ущерба на плечи государства было для владельцев предприятий обычным делом. Убежден, это в корне неправильно - ведь порой вред экологии исчисляется миллиардами рублей, а это увеличение нагрузки на налогоплательщиков, простых граждан.

После анализа трагедии на шахте «Листвяжная» ко второму чтению по инициативе президента России Владимира Путина были внесены поправки, распространяющие положения законопроекта на владельцев угольных шахт. В таблице поправок, за которые проголосовали депутаты, содержится важное положение, подразумевающее, что направленные в федеральный бюджет платежи от возмещения вреда окружающей среде будет распределять Правительство РФ с учетом предложений пострадавших регионов.

На Усольехимпроме завершили первоочередные работы по ликвидации отходов

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