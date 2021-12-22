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Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой

Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
59-летний певец Григорий Лепс перепугал поклонников. В личной жизни звезды происходят бурные события. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса расстался с женщиной, с который состоял в браке два десятилетия. Инициатором расторжения отношений стала его жена Анна. В середине ноября она подала бумаги на развод. Вопрос решился быстро. 20 декабря Шаплыкова и Лепсверидзе официально стали свободными людьми. Исполнитель, который обрел статус завидного холостяка, сегодня впервые вышел на связь с поклонниками после развода. Он обнародовал свое фото. Лепс предстал в повседневном комплекте. Джемпер, ветровку и джинсы певец сочетал с молодежными кедами.. На голову он водрузил стильную темно-синюю панаму. Заслуженный артист России известен своей любовью к разнообразным солнцезащитным очкам. На этот раз он выбрал модель со стеклами бутылочно-зеленого цвета. Выглядел Лепс далеко не таким свежим, как еще в недавнем прошлом.
Григорий Лепс Григорий смотрел в камеру уставшим взглядом. Его лицо было осунувшимся. Видно, что он заметно похудел, на лице проявились глубокие морщины. Певец расположился в кожаном кресле на уютной террасе с панорамными окнами. «Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — заметил Лепс. Поклонники уроженца Сочи обратились к нему со словами поддержки. «Просто жить. Радовать своим творчеством. Остальное всё приложится... Всё будет хорошо», «Главное – не жалеть себя, ведь никто не знает, может, пройдёт время, и вы будете благодарны, что так получилось. После дождя всегда солнышко», «Жги, дед Гриша», «Наслаждайся, бро», «Какое уставшее лицо. Сил, терпения, здоровья! Мы вас любим. Всё в жизни случается, хочется вас просто поддержать, хоть вы и, несомненно, очень сильный человек», «Сейчас такой взлёт в творчестве должен быть. Радуйте нас новыми песнями», – отметили фолловеры Лепса.
Григорий Лепс Исполнитель безусловного хита всех караоке-баров «Рюмка водки на столе» не раз признавался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем. Последние годы он старался вести здоровый образ жизни. Однако многие полагают, что артист сорвался – и это стало причиной краха его семейной жизни. Пользователи высказали свои опасения. «Взять паузу, но не сломаться», «Только не в загул, а в творчество!», «Григорий, не падать духом. Главное — не пойти во все тяжкие», — написали в комментариях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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