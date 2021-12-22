Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде

Компания певца Григория Лепса не исполнила свои обязательства. Продюсерскому центру 59-летнего артиста придется ответить перед судом за несостоявшийся концерт. Кремлевский дворец понес убытки из-за переноса мероприятия в другое помещение. Исполнитель хита «Самый лучший день» последнее время часто оказывается в центре внимания светской тусовки. Сначала Анна Шаплыкова подала на развод с артистом, с которым прожила в браке 20 лет. Григорий отменил свое выступление с Ларисой Долиной, стал выпивать и дважды оказывался в больнице. Однако вскоре он пришел в себя и заверил: с ним всё в порядке.Григорий Лепс Сегодня стало известно, что у продюсерского центра певца большие неприятности. Еще в декабре 2020 года подопечные Лепса взялись организовать юбилейный концерт Юрия Антонова в Кремле. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на май. За это время продюсеры пересмотрели решение проводить концерт в Кремлевском дворце. Они посчитали, что исполнителю шлягера «От печали до радости» подойдет и «Крокус сити холл». В Кремлевском дворце узнали об этом и обратились в суд. От продюсерского центра Лепса требуют 1 млн 950 тысяч рублей убытков из-за сорванных договорённостей, сообщает Mash.