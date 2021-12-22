Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде

Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Компания певца Григория Лепса не исполнила свои обязательства. Продюсерскому центру 59-летнего артиста придется ответить перед судом за несостоявшийся концерт. Кремлевский дворец понес убытки из-за переноса мероприятия в другое помещение. Исполнитель хита «Самый лучший день» последнее время часто оказывается в центре внимания светской тусовки. Сначала Анна Шаплыкова подала на развод с артистом, с которым прожила в браке 20 лет. Григорий отменил свое выступление с Ларисой Долиной, стал выпивать и дважды оказывался в больнице. Однако вскоре он пришел в себя и заверил: с ним всё в порядке.
Григорий Лепс Сегодня стало известно, что у продюсерского центра певца большие неприятности. Еще в декабре 2020 года подопечные Лепса взялись организовать юбилейный концерт Юрия Антонова в Кремле. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на май. За это время продюсеры пересмотрели решение проводить концерт в Кремлевском дворце. Они посчитали, что исполнителю шлягера «От печали до радости» подойдет и «Крокус сити холл». В Кремлевском дворце узнали об этом и обратились в суд. От продюсерского центра Лепса требуют 1 млн 950 тысяч рублей убытков из-за сорванных договорённостей, сообщает Mash.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро
12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в магазинах в России
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в

Топ на сегодня

Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" рассказали, как искали наряды для героинь
Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись

Еще по теме

Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием
Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе
Григорий Лепс упал в процессе концерта в Ростове
Я уеду жить в Дублин: Григорию Лепсу дали ирландскую визу