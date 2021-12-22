Гуф расписался со своей новой пассией

Рэпер Гуф второй раз женился на Юлии Королевой. Пара не стала делать из своей свадьбы представление. Влюбленные просто расписались, после чего отправились праздновать в узком кругу. Многие поклонники до последнего не верили, что Гуф все-таки женится на возлюбленной. Свои сомнения по этому поводу высказывала и Айза, которая откровенно насмехалась над грядущей церемонией. Но 21 декабря парочка все-таки отправилась к алтарю. Юлия опубликовала несколько фотографий с праздника и поделилась эмоциями. «Чтобы ты всегда так на меня смотрел. Все остальные слова завтра. Сегодня был хороший день», — подписала романтическое фото избранница рэпера.Гуф со своей женой Для важного события Юлия выбрала короткое платье, дополнив образ бежевым пальто. Гуф и вовсе появился на празднике в спортивном костюме. При этом выглядели влюбленные невероятно счастливыми. Ранее появились слухи, что рэпер решил жениться из-за беременности пассии. На некоторых фотографиях Юлии поклонники заметили округлившийся животик. Вот только девушка поспешила опровергнуть эти домыслы, посчитав их элементарной завистью их семейному счастью. Напомним, что еще недавно отношения влюбленных были под угрозой. Дело в том, что Айза неожиданно объявила о воссоединении с бывшим мужем. Для Гуфа такой поворот событий стал полной неожиданностью. Позднее Айза слила переписки, из которых следовало, что рэпер действительно флиртовал с ней. Так или иначе, артист сделал выбор в пользу нынешней пассии.