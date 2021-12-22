Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гуф расписался со своей новой пассией

Гуф расписался со своей новой пассией
Рэпер Гуф второй раз женился на Юлии Королевой.   Пара не стала делать из своей свадьбы представление. Влюбленные просто расписались, после чего отправились праздновать в узком кругу. Многие поклонники до последнего не верили, что Гуф все-таки женится на возлюбленной. Свои сомнения по этому поводу высказывала и Айза, которая откровенно насмехалась над грядущей церемонией. Но 21 декабря парочка все-таки отправилась к алтарю. Юлия опубликовала несколько фотографий с праздника и поделилась эмоциями. «Чтобы ты всегда так на меня смотрел. Все остальные слова завтра. Сегодня был хороший день», — подписала романтическое фото избранница рэпера.
Гуф со своей женой Для важного события Юлия выбрала короткое платье, дополнив образ бежевым пальто. Гуф и вовсе появился на празднике в спортивном костюме. При этом выглядели влюбленные невероятно счастливыми. Ранее появились слухи, что рэпер решил жениться из-за беременности пассии. На некоторых фотографиях Юлии поклонники заметили округлившийся животик. Вот только девушка поспешила опровергнуть эти домыслы, посчитав их элементарной завистью их семейному счастью. Напомним, что еще недавно отношения влюбленных были под угрозой. Дело в том, что Айза неожиданно объявила о воссоединении с бывшим мужем. Для Гуфа такой поворот событий стал полной неожиданностью. Позднее Айза слила переписки, из которых следовало, что рэпер действительно флиртовал с ней. Так или иначе, артист сделал выбор в пользу нынешней пассии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Ученые создали новый метод окрашивания антител
Ученые создали новый метод окрашивания антител
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года
Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года
Гуф расписался со своей новой пассией
Гуф расписался со своей новой пассией
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский мультфильм "Боксбалет" вошли в шорт-лист премии "Оскар"
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский
Журналисты Famitsu оценили Halo Infinite хуже, чем Forza Horizon 5
Журналисты Famitsu оценили Halo Infinite хуже, чем Forza Horizon 5
6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых разработчиков
6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры
Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Алена Апина стала носить парик после операции
Алена Апина стала носить парик после операции
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену

Еще по теме

Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Рэпер T-killah женился
Юлия Ковальчук опубликовала первое фото новорожденной дочери
Гуф закрутил роман с уральской танцовщицей