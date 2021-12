Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom

Злоумышленники взломали Discord-аккаунт администратора NFT-проекта Monkey Kingdom и разместили фишинговую ссылку в групповом чате перед стартом продаж. Пользователи потеряли 7056 SOL (около $1,3 млн).

Представители Monkey Kingdom рассказали, что взлом произошел из-за недостатков системы безопасности Grape — решения для идентификации пользователей на Solana, которое используют большинство NFT-проектов.

Они также пообещали компенсировать украденные средства и попросили рассказать сообществу о получении возмещения.

Monkey Kingdom community, we have your back! We have begun processing compensation requests and will be contacting individuals starting today. Thank you for your patience! Once you receive your compensation, please kindly share the news with the community. For the Kingdom!! 🙌💎 pic.twitter.com/TVbuSqdKtq