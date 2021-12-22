Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom

Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom


Злоумышленники взломали Discord-аккаунт администратора NFT-проекта Monkey Kingdom и разместили фишинговую ссылку в групповом чате перед стартом продаж. Пользователи потеряли 7056 SOL (около $1,3 млн).




Представители Monkey Kingdom рассказали, что взлом произошел из-за недостатков системы безопасности Grape — решения для идентификации пользователей на Solana, которое используют большинство NFT-проектов.


Они также пообещали компенсировать украденные средства и попросили рассказать сообществу о получении возмещения.




Запущенный 27 ноября азиатский проект Monkey Kingdom содержит 2222 NFT в виде пиксельных обезьян в разных нарядах.


Ранее с похожим взломом столкнулась NFT-платформа Fractal. Злоумышленники тоже опубликовали в ее Discord-канале фишинговую ссылку.


Пользователи потеряли около 800 SOL (почти $150 000). Проект пообещал возместить украденные средства.


Напомним, согласно Crystal Blockchain, за 10 лет совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка
Зачем водители в США открывают багажники?
Зачем водители в США открывают багажники?
В Госдуме рассказали о первом заседании рабочей группы по регулированию криптовалют
В Госдуме рассказали о первом заседании рабочей группы по
Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom
Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom
Релиз Weird West перенесли на март, игра должна была выйти в январе в Game Pass
Релиз Weird West перенесли на март, игра должна была выйти в январе в
Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter
Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 декабря 2021 года
У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"
У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на

Еще по теме

Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns
Уже можно забрать бесплатно две новинки по программе Games With Gold
В новой игре «Kingdom Come: Deliverance» обнаружен след Ведьмака