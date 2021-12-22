Интересные детали из фильмов и мультфильмов, которые мало кто знает

Близнецы из «Шоу Трумана» (1998) — это два полицейских, которые работали охранниками на съёмочной площадке фильма. Режиссер Питер Вейр увидел, насколько они дружны с актёрами и съёмочной группой, и дал им небольшую роль.В «Форресте Гампе» (1994) девочку в автобусе, которая не позволяет Форресту сесть рядом с ней, играет Элизабет Хэнкс, дочь Тома ХэнксаВ «Дэдпуле 2» (2018) главный герой носит футболку с кошками, которые принадлежат певице Тейлор Свифт. Съёмочная группа специальноВ «Моане» (2016) внешний вид Мауи частично основан на дедушке Дуэйна Джонсона. Дедушка «Скалы» — профессиональный борец самоанско-американского происхождения Питер Майвиа.В «Одержимости» (2014) Флетчер ругает Неймана за плохую игру в темпе 215 ударов в минуту. Однако Нейман на самом деле играет точно. Это первый признак того, что Флетчер играет с Нейманом в запутанную игру, пытаясь превратить его в легендарного музыканта.В фильме «Скайфолл» (2012) присутствует сцена с похищенной по сюжету картиной. Однако в реальности эта картина также числится украденной. Картина называется «Женщина с веером (Луния Чеховская)», её автор Амедео Модильяни, написавший её в 1919 году. Местоположение картины неизвестно с 2010 года.В фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991) охранника и Т-1000 в его обличии играли близнецы Дон и Дэн Стэнтон.Рэйф Файнс попросил добавить крючок к палочке Волан-де-Морта, чтобы он мог двигаться более плавно («как змея»), и при этом палочка не выпадала бы из его рукиВнимание к деталям в «Гарри Поттере» на примере газеты из «Принца-полукровки». В одной из показанных на экране газет сообщается, что волшебница по имени Амелия Боунс была найдена убитой в своём доме. Она была той, кто защищал Гарри на суде в предыдущем фильме.Кадр из фильма «Шоу Трумана», на котором запечатлены основатели городка Сисайд, где проходили съёмки. Они согласились дать разрешение на использование их территории в обмен на эпизодическую роль.Костюм героя Джейми Фокса из фильма «Джанго освобождённый» (2012) вдохновлён костюмом Майкла Лэндона из сериала «Бонанза» (1959-1973)В фильме «Богемская рапсодия» (2018) дальнобойщика, который смотрит на Фредди, играет певец Адам Ламберт. С 2011 года он гастролирует с Queen в качестве фронтменаВ фильме «Человек-паук» (2002) герой Уиллема Дэфо в одной сцене проходит все 5 стадий принятия неизбежного. В течение минуты главный злодей фильма проходит через отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.