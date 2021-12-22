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Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери

Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери
55-летняя певица Ирина Салтыкова поделилась свежим фото с единственной дочерью. На снимке мама с дочкой выглядят, как сестры. Известная певица Ирина Салтыкова воспитала единственную дочь. Артистка делала все возможное, чтобы у Алисы было счастливое детство, и она ни в чем не нуждалась. Звезда очень гордится своей девочкой, которой 13 декабря исполнилось 34 года. В личном блоге Ирина Салтыкова опубликовала милое фото с наследницей. Поклонники отметили, что Алиса очень похожа на маму, и сделали комплимент 55-летней певице, которая выглядит как сестра дочери.
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой «Как же мы любим своих детей! Это же счастье!!! Горжусь!! Самая милая, добрая, умная, порядочная, талантливая!! АНГЕЛ!!❤️❤️❤️», — трогательно написала артистка. «Как две сестренки, красавицы. Дай бог вам здоровья и счастья ❤️», «Мама и дочь - одногодки...кааак? Фантастика...», «Такая хорошая девушка выросла👍🏻умничка🥰», «Похожи как две капельки. Алиска классная!!», «Вы обе - принцессы🙌 обожаю вас обеих❤️😍😘», «Молодец Ирина🔥🙌 Хорошо воспитала дочь, вложила в ребёнка всю душу», «Алиса - копия своей мамочки»,  «Здорово, что у вас такие трогательные отношения», — пишут поклонники в Instagram.
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой Напомним, в 1986 году артистка познакомилась в Сочи со своим будущим мужем Виктором Салтыковым. А в 1987 году у них появилась на свет дочь. Девочку супруги назвали Алисой. В 1995 году артисты развелись. Виктор Салтыков практически не общается со своей дочерью. По словам певца, в этом виновата его бывшая жена. К слову, Алиса пошла по стопам знаменитых родителей. Звездная мама восхищается талантом дочери и гордится ее работами. Она, конечно же, помогает любимой девочке пробиться в шоу-бизнес и построить успешную карьеру артистки. Многие поклонники считают голос Алисы неповторимым и хорошо узнаваемым.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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