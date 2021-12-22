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IRK.ru объявляет сбор вещей и продуктов для животных из приюта «Ной»

IRK.ru объявляет сбор вещей и продуктов для животных из приюта «Ной»

IRK.ru объявляет акцию по сбору вещей и продуктов для бездомных животных из приюта «Ной». В настоящее время там живет 300 собак. Как рассказали представители приюта, заведение — частное и существует исключительно на пожертвования. Без помощи неравнодушных людей содержать животных невозможно.

Приют работает пять лет. Каждый месяц волонтерам «Ноя» удается пристроить в семью по четыре-пять животных. Однако практически сразу на их место приходят другие.

Акция по сбору вещей и продуктов для приюта пройдет с 22 по 29 декабря 2021 года. Продукты, медикаменты и вещи принимают по адресу: ул. 25 Октября, 21, контактный телефон (904) 124-95-99 (позвоните заранее перед приездом). Гуманитарную помощь можно привезти по основному адресу: Иркутский район, село Мамоны, улица Центральная, 17. Также можно привезти вещи, медикаменты и продукты на склад по адресу: Байкальская, 218 Г.

Реквизиты для тех, кто хочет помочь переводом средств: 5336 6902 8529 7422 Надежда Павловна Д., телефон (950) 096-48-48.

В офис IRK.ru по адресу Дзержинского, 10 можно принести небольшие вещи из текстиля и корм для собак в заводской упаковке в будние дни с 9:00 до 18:00, справки по телефону 488-850, добавочный 103. Мясо и крупные вещи нужно привозить только по остальным трем адресам.

Приюту всегда требуются куриные шеи, головы, ноги, корм сухой «Дилли», любой влажный корм для щенков, поводки и ошейники брезентовые, железные миски, старые кастрюли или сковороды. Нужны также шприцы (1,2,3,5 милилитров), бинты, салфетки стерильные, марля, «Левомеколь», перекись водорода, «Комбилипен», «Цианкоболамин», «Дицинон» в инъекциях, «Мазь ихтиоловая», «Метронидозол», «Кордиамин».

Еще необходимы препараты из ветеринарной аптеки: «Эпримек», «Энрофлон» для инъекций, «Синулокс», «Авитронит», «Эпримек», «Авитронит», «Сульфетрисан», «Гамавит», «Тилозин», «Мультикан 6», «Гискан 5», «Гемобаланс», «Террамицин», «Дорин».

Адреса ветеринарных аптек в Иркутске: ул. Красноказачья, 10, телефон: 8 (395) 220-98-72, ТЦ «Рублёв», ул. Чехова, 19, телефон: 8 (395) 220-03-31, ул. Академическая, 27, телефон: 8 (395) 241-95-97, ул. Фурье, 16, телефон: 8 (395) 267-54-90.

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По материалам: irk

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