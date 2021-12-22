Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью

Телеведущий Иван Ургант взял с собой 13-летнюю дочь Нину на торжественный ужин в Петровском Пассаже. Накануне в Москве прошел торжественный Bosco Brunch, который устроили для светских друзей BoscoFamily в Петровском Пассаже. Гостям провели экскурсию по украшенным павильонам, показывали и давали примерить вечерние наряды. В BoscoCasa была воссоздана съемочная площадка фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», а Антон Табаков, Андрей Деллос и Аркадий Новиков угощали всех традиционным оливье.Андрей Деллос угощает Ивана Урганта Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Алена Свиридова, Филипп Киркоров и многие другие. А Иван Ургант взял с собой на мероприятие 13-летнюю дочь. Нина Ургант — старшая совместная дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе.Иван Ургант с дочерью Ниной и Михаил Куснирович Нина Ургант повзрослела и расцвела. Совсем недавно девушку видели в период ее юношеского максимализма, когда у Нины были синие волосы, короткая стрижка и дерзкий стиль, а теперь — аккуратная прическа и нежный макияж — все это подчеркнуло то, что Нина постепенно выходит из пубертатного периода и превращается в девушку.Иван Ургант с дочерью Ниной Многие отметили, что девушка, названная в честь покойной бабушки, похожа на Нину Ургант не только именем, но и внешне. И действительно, после того, как Нина-младшая подросла и избавилась от цветных волос, некоторое сходство стало более заметным. Кстати, у Ивана и Натальи трое дочерей. Старшая, Эрика — дочь второй жены Урганта от первого брака. Девочка родилась в 2000 году. Она выбрала жить с мамой после того, как ее родители развелись, а потом, когда Наталья закрутила роман с Иваном, стала для него родной. Средняя, Нина, родилась в 2008-м. Сейчас она посещает школу, в которой отличается старательностью и хорошим воспитанием. Младшая, Валерия, появилась на свет в 2015 году. Дочь назвали Валерией в честь мамы Урганта. По фотографиям из Instagram Ивана видно, что девочка очень жизнерадостная и позитивная.