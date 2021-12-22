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Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз

Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз

Коммунальщики Якутии вышли косить траву в 50-градусный мороз. Фотографии этого необычного мероприятия быстро разошлись по Сети и вызвали неоднозначную реакцию у зрителей.

На кадрах, запечатленных одним из горожан, сотрудник коммунальных служб косой срезает камыш. При этом на улице стоит очень сильный мороз, в который даже школьникам решили отменить занятия.

В комментариях к одному из снимков жители города с сарказмом предположили, что именно этот человек проболел все лето, поэтому вышел на работу только сейчас и вынужден отрабатывать за пропущенный сенокос. Некоторые из юзеров напомнили о необходимости освоения выделенных на благоустройство средств, в противном случае мэрии Покровска могут срезать финансирование на будущий год.

Ранее Ruposters писал, что в Тюмени сотрудники коммунальных служб благоустроили детскую площадку навозом.

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По материалам: uposters.ru

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