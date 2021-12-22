Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах

Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах
Актриса Юлия Снигирь рассказала о своем пристрастии. Артистка призналась в шопоголизме. 38-летняя актриса рассказала, что теряет контроль при виде понравившейся вещи. Ради платья или пары туфель артистка может совершать безумные поступки. «Стыдно признаться, но я шопоголик. Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову. Кстати, в Лос-Анджелесе у меня было туго с деньгами, но перед самым отъездом я позволила себе дорогущие ботильоны.
Юлия Снигирь В итоге они не влезли в чемодан, и пришлось их оставить. Звучит так безумно, что даже неловко рассказывать», — поделилась Юлия Снигирь в интервью Tatler. Импульсивные поступки актриса совершает не только во имя моды. Многие недоумевали, когда Юлия закрутила роман с многодетным отцом Евгением Цыгановым. Родители актрисы долго не принимали ее избранника, однако им пришлось смириться, когда Снигирь родила от Цыганова сына Федора.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Алена Апина стала носить парик после операции
Алена Апина стала носить парик после операции
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона
Татьяна Навка рассказала о протекции Владимира Путина
Татьяна Навка рассказала о протекции Владимира Путина
Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах
Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах
Врач рассказал о пластиках Валерия Леонтьева
Врач рассказал о пластиках Валерия Леонтьева
В Подмосковье Госавтоинспекция проведет мероприятие «Зимние каникулы» в школах и детских садах
В Подмосковье Госавтоинспекция проведет мероприятие «Зимние каникулы»
Правительство России утвердило постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов
Правительство России утвердило постановление о проведении пилотного
Определены победители первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России»
Определены победители первого Всероссийского конкурса
В Москве открылся 21-й детский технопарк
В Москве открылся 21-й детский технопарк
ФБР конфисковало незаконно полученные 3879 ВТС с холодного кошелька
ФБР конфисковало незаконно полученные 3879 ВТС с холодного кошелька
Проект децентрализованного рендеринга Render Network привлек $30 млн
Проект децентрализованного рендеринга Render Network привлек $30 млн

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной
Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии

Еще по теме

Юлия Снигирь впервые показала лицо четырехлетнего сына от Евгения Цыганова
На кого похож восьмой ребенок Евгения Цыганова
Юлия Снигирь опровергла слухи о расставании с Евгением Цыгановым
Юлия Снигирь показала пляжное фото в купальнике, подросшего сына и маму