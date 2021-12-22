Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах

Актриса Юлия Снигирь рассказала о своем пристрастии. Артистка призналась в шопоголизме. 38-летняя актриса рассказала, что теряет контроль при виде понравившейся вещи. Ради платья или пары туфель артистка может совершать безумные поступки. «Стыдно признаться, но я шопоголик. Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову. Кстати, в Лос-Анджелесе у меня было туго с деньгами, но перед самым отъездом я позволила себе дорогущие ботильоны.Юлия Снигирь В итоге они не влезли в чемодан, и пришлось их оставить. Звучит так безумно, что даже неловко рассказывать», — поделилась Юлия Снигирь в интервью Tatler. Импульсивные поступки актриса совершает не только во имя моды. Многие недоумевали, когда Юлия закрутила роман с многодетным отцом Евгением Цыгановым. Родители актрисы долго не принимали ее избранника, однако им пришлось смириться, когда Снигирь родила от Цыганова сына Федора.