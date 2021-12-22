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Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный

Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный

Многие мечтают есть бургеры и не набирать лишний вес. Как ни странно, китайцы пытаются воплотить подобные мечты в реальность.

Во многих заведениях быстрого питания уже сейчас вместо обычных стульев стали устанавливать велотренажеры.


В сети есть множество видео, в которых демонстрируется эффективность подобных решений.

Конечно же некоторые посетители не желают крутить педали, а просто едят бургеры. Но китайцы активно пытаются найти способ, благодаря которому посетитель сам захочет заниматься на тренажере.

Интернет-сообщество, как это всегда бывает, уже разделилось на два лагеря и вовсю обсуждают подобное решение.

«Это же прекрасно! Я могу ходить в мак и всем говорить, что я за ЗОШ»


«Теперь я точно не пропущу ни одной тренировки!»


«Главное, что уборная рядом»

@cris13yu

mc da China kkkk amei a ideia

♬ som original — cris13_u
# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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