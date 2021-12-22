Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году

Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году

Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году


Аналитики зафиксировали в 2021 году рекордное число сделок по слияниям и поглощениям (M&A) криптовалютных, финансовых и технологических компаний на общую сумму около $6,1 млрд. Об этом говорится в свежем отчете The Block Research.


По данным исследователей, на текущий момент совершено более 197 приобретений. Это на 131% больше по сравнению с прошлым годом, когда компании заключили 85 сделок.


Оживление M&A-активности объясняется тем, что таким образом ​криптокомпании не только устраняют конкурентов, но и расширяют собственные услуги.


Например, крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase в начале года приобрела за неназванную сумму поставщика инфраструктурных решений Bison Trails. Криптовалютный банк Galaxy Digital в мае объявил о планах по покупке поставщика финансовых услуг BitGo за сумму около $1,2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года.


Аналогичные процессы происходят и у традиционных финансовых компаний. Платежный гигант Mastercard сообщил о приобретении аналитической компании CipherTrace, а онлайн- брокер акций Robinhood в декабре купил криптовалютную торговую платформу Cove Markets.


«Не связанные с криптовалютами компании делают стратегические шаги, чтобы занять оборонительно-наступательную позицию по мере появления dapps-приложений», – говорится в письме консалтинговой фирмы Architect Partners. 


Напомним, в декабре стало известно, что разработчик инфраструктуры для метавселенных и NFT InfiniteWorld выйдет на биржу Nasdaq через слияние со SPAC Aries I Acquisition Corp.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу «Ледниковый период»
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу
Дни силы в январе 2022 года
Дни силы в январе 2022 года
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно уже доступно
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно
12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро
12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в

Топ на сегодня

Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Ольга Бузова публично посмеялась над бывшим мужем
Ольга Бузова публично посмеялась над бывшим мужем

Еще по теме

СМИ: в 2021 году криптокомпании потратили $5 млн на лоббирование в Вашингтоне
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Stronghold привлекла $54 млн и купила 9080 биткоин-майнеров
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн