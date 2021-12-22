Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году

Аналитики зафиксировали в 2021 году рекордное число сделок по слияниям и поглощениям (M&A) криптовалютных, финансовых и технологических компаний на общую сумму около $6,1 млрд. Об этом говорится в свежем отчете The Block Research.

По данным исследователей, на текущий момент совершено более 197 приобретений. Это на 131% больше по сравнению с прошлым годом, когда компании заключили 85 сделок.

Оживление M&A-активности объясняется тем, что таким образом ​криптокомпании не только устраняют конкурентов, но и расширяют собственные услуги.

Например, крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase в начале года приобрела за неназванную сумму поставщика инфраструктурных решений Bison Trails. Криптовалютный банк Galaxy Digital в мае объявил о планах по покупке поставщика финансовых услуг BitGo за сумму около $1,2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года.

Аналогичные процессы происходят и у традиционных финансовых компаний. Платежный гигант Mastercard сообщил о приобретении аналитической компании CipherTrace, а онлайн- брокер акций Robinhood в декабре купил криптовалютную торговую платформу Cove Markets.

«Не связанные с криптовалютами компании делают стратегические шаги, чтобы занять оборонительно-наступательную позицию по мере появления dapps-приложений», – говорится в письме консалтинговой фирмы Architect Partners.

Напомним, в декабре стало известно, что разработчик инфраструктуры для метавселенных и NFT InfiniteWorld выйдет на биржу Nasdaq через слияние со SPAC Aries I Acquisition Corp.