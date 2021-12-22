Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

18:28  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Думский Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом заявил первый замглавы комитета Константин Затулин. передаёт РИА «Новости». 

Сейчас этот пост занимает назначенный в марте этого года Евгений Лукьянов. 

«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов», — отметил Затулин. 

Он также напомнил, что по закону комитет не может определить кандидатуру, а просто даёт предварительное согласие на назначение человека главой дипмиссии или представителем России в странах СНГ. Парламентарий также подчеркнул, что представитель МИД попросил отозвать действующего посла. 

Володин: интеграция в Союзе Белоруссии и России меньше, чем в Евросоюзе


По регламенту Госдумы профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послов назначает глава государства по представлению Министерства иностранных дел. 

Борис Грызлов — экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России». Сейчас он является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он награждён орденами Почёта, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» третьей и второй степеней.



#международные отношения #Белоруссия


43
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и
Саша Савельева рассказала о второй беременности
Саша Савельева рассказала о второй беременности
В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую
В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую
За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысячи мест
За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ
Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию межкультурного диалога
Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию
Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Телеграм-каналы: Андрей Макаревич и его жена станут родителями
Телеграм-каналы: Андрей Макаревич и его жена станут родителями
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его
«Красное кольцо смерти» Xbox 360 возникало не совсем из-за перегрева
«Красное кольцо смерти» Xbox 360 возникало не совсем из-за перегрева
24 декабря якутские всадники прибудут в Иркутск по пути в Москву
24 декабря якутские всадники прибудут в Иркутск по пути в Москву

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Трейдер рассказал, когда цена биткоина обновит максимум на отметке $69 200
Трейдер рассказал, когда цена биткоина обновит максимум на отметке
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens

Еще по теме

В Совфеде одобрили Бабича на пост посла в Белоруссии
Комитет Госдумы рекомендовал отправить Бабича послом на Украину
Комитет Совфеда поддержал назначение Бабича послом на Украине
В Думе рассмотрели кандидатуру посла России на Украине