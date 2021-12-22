Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

18:28 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Думский Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом заявил первый замглавы комитета Константин Затулин. передаёт РИА «Новости».

Сейчас этот пост занимает назначенный в марте этого года Евгений Лукьянов.

«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов», — отметил Затулин.

Он также напомнил, что по закону комитет не может определить кандидатуру, а просто даёт предварительное согласие на назначение человека главой дипмиссии или представителем России в странах СНГ. Парламентарий также подчеркнул, что представитель МИД попросил отозвать действующего посла.

Володин: интеграция в Союзе Белоруссии и России меньше, чем в Евросоюзе

По регламенту Госдумы профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послов назначает глава государства по представлению Министерства иностранных дел.

Борис Грызлов — экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России». Сейчас он является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он награждён орденами Почёта, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» третьей и второй степеней.

#международные отношения #Белоруссия

43