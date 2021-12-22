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«Красное кольцо смерти» Xbox 360 возникало не совсем из-за перегрева

«Красное кольцо смерти» Xbox 360 возникало не совсем из-за перегрева


«Красное кольцо смерти» консоли Xbox 360 — один из главных провалов Microsoft за всю историю игрового бренда. Компания потеряла из-за этой проблемы огромные деньги, около 1 миллиарда долларов, и подорвала доверие к бренду среди игроков. Если вы уже посмотрели документальный фильм Power On: The Story of Xbox, который рассказывает историю Xbox, то наверняка знаете, что проблема была вовсе не в перегреве Xbox 360, как считают многие игроки.

В 5 серии документального фильма по истории Xbox, компания Microsoft официально развенчивает популярный миф, что на консолях Xbox 360 возникало «Красное кольцо смерти» из-за перегрева. Подобная проблема возникала из-за быстрого остывания консоли после отключения. Когда игроки в течение нескольких часов играли на Xbox 360, а после выключали приставку, она быстро остывала, что травмировало компоненты приставки, которые не были готовы к этому, как говорят специалисты Xbox.

Ниже вы можете подробнее узнать об этом проблеме в 5 серии документального фильма Power On: The Story of Xbox. В целом же, мы рекомендуем его посмотреть полностью — он доступен бесплатно на Youtube с русскими субтитрами.


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По материалам: newxboxone

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