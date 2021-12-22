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Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу «Ледниковый период»

Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу «Ледниковый период»
Ведущая Ксения Бородина высказалась о жестоком избиении Дмитрия Соловьева. Звезда в ужасе из-за избиения её партнера по шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Сегодня стало известно о том, что на олимпийского чемпиона напали в одном из караоке-баров. Конфликт разгорелся из-за нападок неизвестных в адрес керлингистки Анны Сидоровой, отдыхавшей в компании Дмитрия. Он заступился за подругу, но поплатился за свою смелость. Ведущая «Дома-2» рассказала, что Соловьев — один из самых добрый людей в её окружении. Она шокирована тем, что хулиганы втроем напали на фигуриста.
Ксения Бородина со своим партнером «Три человека нападают на одного! Я надеюсь, что вы получите по заслугам! Мерзость!» — переживает Бородина из-за случившегося. В Сети уже появились кадры драки, в которой пострадал Дмитрий. Сейчас он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Менеджер спортсмена говорит, что его избивали ногами, пока он лежал и не мог встать. Его обидчики задержаны и дают показания в полиции. Соловьев, напомним, является олимпийским чемпионом и многократным призером чемпионата Европы. После завершения карьеры в большом спорте он стал сниматься в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Сначала он выступал в паре с Ольгой Бузовой, а в следующем сезоне ему в партнерши досталась Бородина. Благодаря поддержке зрителей пара дошла до финала.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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