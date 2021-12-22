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Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением

Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Салтыков высказался о певческих талантах ведущей и журналистки Ксении Собчак и других блогеров.   Музыкант Виктор Салтыков заявил, что среди современных поющих блогеров лишь единицы по-настоящему талантливы и профессиональны. Они действительно несут интересную, полезную и умную информацию. «Остальное — ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял», сказал Виктор Салтыков.
Ксения Собчак Как заметил Виктор Салтыков, сам он сейчас не голодает. При этом певец отметил, что из-за пандемии у него стало меньше сольных концертов. В то же время его постоянно зовут на частные мероприятия. Сам он проводит много времени в студии. От всякой хандры Виктора Салтыкова спасает музыка, сообщает wday.ru. Напомним, что Виктор Салтыков выступал в таких группах, как «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Особую популярность ему принесла песня «Кони в яблоках».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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