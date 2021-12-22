Лучшие Форекс брокеры России

Роман Иванов

Многие начинающие трейдеры на старте своей финансовой деятельности сталкиваются с проблемой полноценной торговли валютой или CFD. Как оказывается, выполнять подобные операции можно только через лицензированных брокеров.

Как найти надежного брокера в России

Но как понять, с каким брокером можно иметь дела без особых рисков? Лучшие Форекс брокеры России – это актуальный и наиболее достоверный список крупнейших брокеров, осуществляющих свою финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Опытные посредники по взаимодействию трейдеров и рынка Форекс помогут в рекордно короткие сроки разместить ваши активы, приобрести необходимое количество валюты и просто увеличить ваше финансовое состояние.

Рейтинг лучших брокеров России

Как правило, самостоятельные поиски брокера на просторах интернет-сети занимают слишком много времени. Начинающему трейдеру придется самостоятельно выполнять анализ торговых условий немыслимого количества финансовых брокеров. Также стоит учитывать, что найденный брокер должен быть зарегистрирован на территории РФ, иначе у трейдера могут возникнуть проблемы в будущем, например, при выводе денежных средств на основной счет.

Не стоит тратить время на длительный анализ, вся работа уже выполнена за вас! Достаточно зайти на сайт ratingfx.ru, где представлен наиболее актуальный на сегодняшний день рейтинг крупнейших Форекс-брокеров России. В рейтинге не участвуют компании-однодневки, выбор проводился только среди серьезных брокеров, которые осуществляют свою финансовую деятельность в России 5 и более лет.

Топ 5 лучших российских брокеров

Вот краткий список лучших брокеров:

Робофорекс – наиболее известная и популярная платформа в России. Компания работает на финансовом рынке уже более 12 лет и смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера.

Альфа Форекс – исключительно русский брокер, регулировка финансовой деятельности которого осуществляется непосредственно Центробанком РФ. Сайт данного проекта изначально предназначен для русских пользователей, но зарубежные трейдеры также могут воспользоваться услугами Альфа Форекс.

Финам – один из старейших российских брокеров, работает на рынке Форекс с 1994 года. Компания не нуждается в особой презентации, рейтинг и опыт говорят сами за себя.

Forex4you – зарубежный брокер, который успешно получил лицензию на работу с трейдерами в России. Хотя центральный офис расположен в Сент-Винсенте, официальный сайт проекта имеет русскоязычную версию.

InstaForex – Британская компания, деятельность которой основана на приумножении капитала русских трейдеров за счет торговли на европейском рынке.

Полный рейтинг лучших Форекс трейдеров с детальной аналитикой вы сможете просмотреть на сайте ratingfx.ru.