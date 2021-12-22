Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года

Луна действует на каждого из нас, и ее энергетика может доставить много хлопот. Провести конец декабря удачно помогут своевременные советы астрологов, с помощью которых будет проще принимать верные решения и использовать силу ночного светила себе во благо.


Четверг будет не лучшим днем для активной работы. В этот день позиция Луны заставляет совершать опрометчивые поступки, которые могут стать причиной проблем и неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить осторожность, чтобы избежать неверных решений, ведущих в тупик.

Фаза Луны: 18 лунный день убывающее ночное светило проведет в созвездии Льва. В эти сутки возрастает вероятность возникновения неожиданных проблем, разрешить которые быстро не получится. Астрологи рекомендуют быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку.

Магнитные бури 22 декабря: Солнце по-прежнему никак не вредит магнитосфере Земли. Магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


осторожность;
отдых;
сдержанность;
забота о здоровье;
уединение.

Что отпугнет успех в этот день


неразумные траты;
агрессия;
импульсивные поступки;
потакание эмоциям.

Домашние дела по лунному календарю

В четверг домашние дела могут стать причиной агрессии, поэтому астрологи рекомендуют как можно меньше нагружать себя рутиной. В этот день важно оставаться в хорошем расположении духа, поэтому стоит отложить те дела, которые могут усугубить настроение и самочувствие. Четверг — время, когда нужно искать позитив во всем, и если радость доставит перестановка, то сделать ее стоит незамедлительно.

Одежда и талисманы в этот четверг

Этот четверг будет напряженным днем, поэтому так важно правильно подобрать одежду и аксессуары. Они должны быть гармоничными и не вызывать негативных эмоций, а помогать сосредоточиться и оставаться в равновесии. Удачным выбором на 22 декабря будет одежда синих и зеленых тонов. В качестве украшений не стоит использовать золото — энергетика этого металла сильна и может усилить негативные черты характера. Камнями-талисманами выступят хризолит, оливин и оникс.


Любовь и общение 22 декабря

В четверг астрологи рекомендуют исключить общение с людьми, которые вызывают неприятные эмоции. Этот день важно провести в гармонии с собой, поэтому в первую очередь важно позаботиться о своем душевном состоянии. Романтические, дружеские и деловые встречи возможны, если настроение остается оптимистичным и есть возможность контролировать слова и действия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика этого дня нестабильна, а значит, нужно заботиться о своем самочувствии и настроении, которые взаимосвязаны. Утро важно начать с любимых дел, чтобы задать тон всему дню. Уместными будут умеренные физические нагрузки, которые помогут снять стресс и освободиться от агрессии. Исключить стоит потакание дурным привычкам и прихотям: переедание, употребление спиртных напитков и чрезмерные нагрузки будут неуместными.

Финансы и работа в 18 лунный день

В этот четверг астрологи рекомендуют отложить подписание важных договоров и не брать кредитов. День подходит для неспешного ведения текущих дел в уединении, принятия обдуманных решений и планирования. Под влиянием созвездия Льва возрастает азартность, поэтому так важно отказываться от игр, которые могут затянуть и лишить значительной части накоплений.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"
У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и
Саша Савельева рассказала о второй беременности
Саша Савельева рассказала о второй беременности
В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую
В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую
За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысячи мест
За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ
Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию межкультурного диалога
Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию
Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Телеграм-каналы: Андрей Макаревич и его жена станут родителями
Телеграм-каналы: Андрей Макаревич и его жена станут родителями
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время

Еще по теме

Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 25 октября 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года