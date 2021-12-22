Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Луна действует на каждого из нас, и ее энергетика может доставить много хлопот. Провести конец декабря удачно помогут своевременные советы астрологов, с помощью которых будет проще принимать верные решения и использовать силу ночного светила себе во благо.

Четверг будет не лучшим днем для активной работы. В этот день позиция Луны заставляет совершать опрометчивые поступки, которые могут стать причиной проблем и неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить осторожность, чтобы избежать неверных решений, ведущих в тупик.

Фаза Луны: 18 лунный день убывающее ночное светило проведет в созвездии Льва. В эти сутки возрастает вероятность возникновения неожиданных проблем, разрешить которые быстро не получится. Астрологи рекомендуют быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку.

Магнитные бури 22 декабря: Солнце по-прежнему никак не вредит магнитосфере Земли. Магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность;отдых;сдержанность;забота о здоровье;уединение.неразумные траты;агрессия;импульсивные поступки;потакание эмоциям.

В четверг домашние дела могут стать причиной агрессии, поэтому астрологи рекомендуют как можно меньше нагружать себя рутиной. В этот день важно оставаться в хорошем расположении духа, поэтому стоит отложить те дела, которые могут усугубить настроение и самочувствие. Четверг — время, когда нужно искать позитив во всем, и если радость доставит перестановка, то сделать ее стоит незамедлительно.

Одежда и талисманы в этот четверг

Этот четверг будет напряженным днем, поэтому так важно правильно подобрать одежду и аксессуары. Они должны быть гармоничными и не вызывать негативных эмоций, а помогать сосредоточиться и оставаться в равновесии. Удачным выбором на 22 декабря будет одежда синих и зеленых тонов. В качестве украшений не стоит использовать золото — энергетика этого металла сильна и может усилить негативные черты характера. Камнями-талисманами выступят хризолит, оливин и оникс.

Любовь и общение 22 декабря

В четверг астрологи рекомендуют исключить общение с людьми, которые вызывают неприятные эмоции. Этот день важно провести в гармонии с собой, поэтому в первую очередь важно позаботиться о своем душевном состоянии. Романтические, дружеские и деловые встречи возможны, если настроение остается оптимистичным и есть возможность контролировать слова и действия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика этого дня нестабильна, а значит, нужно заботиться о своем самочувствии и настроении, которые взаимосвязаны. Утро важно начать с любимых дел, чтобы задать тон всему дню. Уместными будут умеренные физические нагрузки, которые помогут снять стресс и освободиться от агрессии. Исключить стоит потакание дурным привычкам и прихотям: переедание, употребление спиртных напитков и чрезмерные нагрузки будут неуместными.

Финансы и работа в 18 лунный день

В этот четверг астрологи рекомендуют отложить подписание важных договоров и не брать кредитов. День подходит для неспешного ведения текущих дел в уединении, принятия обдуманных решений и планирования. Под влиянием созвездия Льва возрастает азартность, поэтому так важно отказываться от игр, которые могут затянуть и лишить значительной части накоплений.