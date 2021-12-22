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Microsoft дает игрокам новую возможность купить Xbox Series X в стиле Halo Infinite

Microsoft дает игрокам новую возможность купить Xbox Series X в стиле Halo Infinite


В начале ноября Microsoft предлагала во многих странах лимитированную версию игровой приставки Xbox Series X в стиле Halo Infinite. Это первая консоль нового поколения Xbox с отличным от базового дизайном, которая была доступна в свободной продаже. Как и обычные консоли Xbox Series X, приставки в стиле Halo были мгновенно раскуплены по всему миру, в том числе и в России, и купить их по рекомендованной розничной цене в магазинах смогли единицы.

Спустя почти месяц с момента реализации Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, компания Microsoft дает некоторым игрокам второй шанс обзавестись такими приставками. Журналист Том Уоррен в Twitter опубликовал скриншот письма — его Microsoft рассылает избранным игрокам, которые хотели купить такую консоль и оставляли предварительный заказ (или подписывались на наличие консолей в магазине). Им дается специальная ссылка, при переходе по которой можно купить Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, с ограничением в одну консоль на заказ (не более 2 за 30 дней).


Похоже, что такие письма получают только игроки в США, которые хотели купить Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition в официальном Microsoft Store.

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По материалам: newxboxone

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