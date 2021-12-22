Microsoft дает игрокам новую возможность купить Xbox Series X в стиле Halo Infinite





В начале ноября Microsoft предлагала во многих странах лимитированную версию игровой приставки Xbox Series X в стиле Halo Infinite. Это первая консоль нового поколения Xbox с отличным от базового дизайном, которая была доступна в свободной продаже. Как и обычные консоли Xbox Series X, приставки в стиле Halo были мгновенно раскуплены по всему миру, в том числе и в России, и купить их по рекомендованной розничной цене в магазинах смогли единицы.

Спустя почти месяц с момента реализации Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, компания Microsoft дает некоторым игрокам второй шанс обзавестись такими приставками. Журналист Том Уоррен в Twitter опубликовал скриншот письма — его Microsoft рассылает избранным игрокам, которые хотели купить такую консоль и оставляли предварительный заказ (или подписывались на наличие консолей в магазине). Им дается специальная ссылка, при переходе по которой можно купить Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, с ограничением в одну консоль на заказ (не более 2 за 30 дней).

Microsoft is emailing store customers to offer access to Xbox Series X Halo consoles. Check your emails pic.twitter.com/5TOVgQAfWn — Tom Warren (@tomwarren) December 21, 2021



Похоже, что такие письма получают только игроки в США, которые хотели купить Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition в официальном Microsoft Store.