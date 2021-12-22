Microsoft рекомендует обновить Xbox до того, как дарить его





Xbox является желанным подарком в рождественские и новогодние праздники. Купить игровую приставку Xbox Series X действительно сложно, с Xbox Series S ситуация обстоит полегче. Компания Microsoft рекомендует тем, кто решил порадовать близкого себе человека в праздничный период игровой приставкой Xbox Series X | S или Xbox One, предварительно обновить ее.

Майор Нельсон, один из лидеров подразделения Xbox, ежегодно напоминает людям, которые покупают Xbox в подарок, что хорошая идея — это обновить консоль до вручения ее одаряемому. В Twitter Майор Нельсон рекомендует достать новую Xbox из коробки, установить на нее доступные обновления (а может даже и игры) и в таком варианте преподносить приставку в качестве подарка. Тогда игрок, получивший консоль в подарок, сможет начать играть сразу, без томительного ожидания процесса обновления.

PSA: If you are giving a console as a gift for someone for the Holiday - Take it out of the box, download and install and updates for them - so they can play even faster. The page can get you started https://t.co/nBtQJ4VbZi

[1/2] — Larry Hryb ☁ (@majornelson) December 20, 2021



Особенно этот совет актуален, если есть вероятность, что подарок будет вручен в месте, где медленный интернет, и на обновление приставки может уйти не один десяток минут.