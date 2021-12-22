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Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по налогам

Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по налогам
Актер Михаил Ефремов оказался в списке должников налоговой. Артист погряз в долгах перед налоговой службой. Он должен за 2021 год кругленькую сумму — 118 тысяч рублей. Это больше, чем он зарабатывает в год швеей в колонии, где вставляет замки в молнии. Отметим, что Михаил Ефремов до сих пор значится как индивидуальный предприниматель. В бытность артистом ему переводили деньги на счет, а уже сам он потом разбирался с налогами. После того, как он устроил смертельное ДТП, ему стало некогда заполнять декларации. Отсюда и образовался такой солидный долг.
Михаил Ефремов Напомним, что до ДТП выход Михаила Ефремова на сцену оценивался в 200 тысяч рублей. За каждую репетицию он получал по десять тысяч. Добавим, что только с театром «Современник» у Михаила Ефремова были контракты на кругленькую сумму. Речь идет о 32 миллионах рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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