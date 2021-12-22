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Миронов рассказал, почему в фойе фракции «Справедливая Россия — За правду» две ёлки

Миронов рассказал, почему в фойе фракции «Справедливая Россия — За правду» две ёлки

16:50  Автор: Анна Шушкина



В фойе фракции «Справедливая Россия» к новогодним праздникам разместили две ёлки — одна украшена игрушками с партийной символикой, а другая — игрушками, сделанными детьми — российскими соотечественниками, проживающими за рубежом. Об этом рассказал глава фракции Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам осенней сессии.

 «Журналисты задают вопросы, почему у нас тут две ёлки стоят. <…> Одна ёлка — наша партийная, с игрушками, с символикой нашей партии. А вторая — одна из 20 ёлок, которые размещены в Госдуме по распоряжению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это инициатива нашего комитета по делам СНГ», — отметил Миронов.

Дети российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также вернувшихся в Россию по программе переселения, участвуют в конкурсе «Фестиваль новогодних игрушек» и украшают ёлки своими игрушками, пояснил Миронов. «Нам досталась ёлка — здесь игрушки сделали дети из США, <...> Канады, Венесуэлы, Колумбии, Никарагуа и Новой Зеландии. На фоне этой ёлки я записал приветствие для этих детей. <...> Это хорошая интересная инициатива», — сказал Миронов.


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Также он рассказал, что по традиции сочинил стихотворение в честь уходящего и наступающего года. «Накануне каждого нового года я сочиняю четверостишие, где посвящаю первые две строчки уходящему году (по восточному календарю 2021 год — год Быка), а две последние строчки — году наступающему (год Тигра)», — пояснил лидер фракции. Он зачитал четверостишие журналистам:

«С годом Быка было много проблем,

Маски уже надоели нам всем.

С Тигром, надеюсь, не пропадём,

В светлую полосу мы попадём».

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками совместно с движением в поддержку одарённых детей и талантливой молодежи «Синергия талантов» с 20 декабря 2021-го по 14 января 2022 года проводит Фестиваль новогодних игрушек. Более 20 ёлок будут выставлены в зданиях Госдумы. В частности, они будут стоять в Доме Союзов, Палатах Боярина Троекурова и Парламентской библиотеке. Каждая ёлка украшена игрушками работы детей — российских соотечественников из 53 стран, победителей ежегодного Фестиваля новогодних игрушек, детей из разных регионов РФ, переехавших по госпрограмме переселения соотечественников. 



#праздники


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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