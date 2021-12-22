Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик

Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик

Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик

Центр независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования предоставляет возможность всем школьникам пройти независимые диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по спецификациям контрольных измерительных материалов 2022 года, размещенным на сайте Федерального института педагогических измерений, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

В настоящее время ребята могут записаться на независимые диагностики, которые можно пройти как в режиме онлайн, так и очно по всем учебным предметам, кроме иностранных языков. На эту диагностику запись откроется 12 января 2022 года.

«Проведение независимых диагностик в формате ЕГЭ и ОГЭ полностью соответствует требованиям процедуры проведения реальных экзаменов. Уникальный опыт Москвы позволяет выпускникам полностью погрузиться в ситуацию прохождения экзамена, выполнить задания, аналогичные тем, которые могут встретиться на ГИА», – сказала начальник управления Московского центра качества образования Ольга Редкозубова.

Работы оценивают эксперты – члены предметных комиссий, которые проверяют ЕГЭ и ОГЭ в столице. Результаты диагностик размещаются на сайте Московского центра качества образования в течение десяти календарных дней начиная с даты, следующей за днем выполнения работы. Также всем участникам независимых диагностик предоставляется возможность подать апелляцию в случае несогласия с полученными результатами. 

Получить независимую оценку своих знаний в ЦНД могут и все школьники со 2-го по 11-й класс, в том числе обучающиеся, которые осваивают образовательные программы 8–11-х классов в заочной форме, в форме семейного образования или самообразования. 

По итогам прохождения диагностики участник получает свидетельство Московского центра качества образования и спецификацию с подробной интерпретацией результатов.

ЦНД оснащен самой современной техникой: высокоскоростными сканерами, принтерами, автоматизированными рабочими местами, а также необходимым программным обеспечением.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный
Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть,
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по налогам
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский язык как иностранный
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического наставничества
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере Венеры
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному хозяйству
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии

Еще по теме

Рособрнадзор опубликовал демоверсии ЕГЭ-2017
Московские школьники с середины марта сдали 50 тысяч пробных ЕГЭ
Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике
Для школьников и педагогов пройдут онлайн-консультации «На все 100!»