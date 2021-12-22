Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик

Центр независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования предоставляет возможность всем школьникам пройти независимые диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по спецификациям контрольных измерительных материалов 2022 года, размещенным на сайте Федерального института педагогических измерений, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В настоящее время ребята могут записаться на независимые диагностики, которые можно пройти как в режиме онлайн, так и очно по всем учебным предметам, кроме иностранных языков. На эту диагностику запись откроется 12 января 2022 года.

«Проведение независимых диагностик в формате ЕГЭ и ОГЭ полностью соответствует требованиям процедуры проведения реальных экзаменов. Уникальный опыт Москвы позволяет выпускникам полностью погрузиться в ситуацию прохождения экзамена, выполнить задания, аналогичные тем, которые могут встретиться на ГИА», – сказала начальник управления Московского центра качества образования Ольга Редкозубова.

Работы оценивают эксперты – члены предметных комиссий, которые проверяют ЕГЭ и ОГЭ в столице. Результаты диагностик размещаются на сайте Московского центра качества образования в течение десяти календарных дней начиная с даты, следующей за днем выполнения работы. Также всем участникам независимых диагностик предоставляется возможность подать апелляцию в случае несогласия с полученными результатами.

Получить независимую оценку своих знаний в ЦНД могут и все школьники со 2-го по 11-й класс, в том числе обучающиеся, которые осваивают образовательные программы 8–11-х классов в заочной форме, в форме семейного образования или самообразования.

По итогам прохождения диагностики участник получает свидетельство Московского центра качества образования и спецификацию с подробной интерпретацией результатов.

ЦНД оснащен самой современной техникой: высокоскоростными сканерами, принтерами, автоматизированными рабочими местами, а также необходимым программным обеспечением.