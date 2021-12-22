МС-21 выполнил первые 12 рейсов с пассажирами на борту

Новый российский самолёт МС-21-300 выполнил двенадцать рейсов с пассажирами на борту. Средняя продолжительность полета превысила шесть часов. Ежедневно самолёт, оснащенный двухклассным пассажирским салоном, выполнял по три рейса и проводил в воздухе до восемнадцати часов. Рейсы пока не регулярные: это были сертификационные полёты со служебными пассажирами, а именно, специалистами, принимающими участие в его проектировании, испытаниях и сертификации. Об этом сообщает сайт Frequentflyers.ru.

Впервые опубликовано видео с пассажирами в салоне летящего самолета МС-21-300. Главный конструктор МС-21, директор Инженерного центра Константин Попович рассказал об основных преимуществах российского лайнера. Руководитель «ОКБ им. А.С.Яковлева» Даниил Бренерман — о текущем этапе и перспективах летных испытаний. Первые служебные пассажиры самолета МС-21 поделились впечатлениями об уровне комфорта на борту.





В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21

Предыдущая новость по этой теме: