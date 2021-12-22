Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд

Вадим Карасев

20-летняя модель Кайя Гербер, похоже, встречается с 30-летним актером Остином Батлером — об этом сообщает издание Daily Mail. В распоряжении журналистов оказались эксклюзивные фотографии, на которых Кайя и Остин запечатлены вместе по дороге на занятия йогой в прошедшее воскресенье. После посещения спортивного клуба они уехали вместе на машине Гербер.

В компании нового потенциального возлюбленного Кайю заметили через месяц после ее расставания с 24-летним Джейкобом Элорди. С актером "Эйфории" Кайя встречалась год, и в прессе их часто называли одной из самых красивых пар. Джейкоб, к слову, уже тоже не одинок — также в воскресенье его заметили за чашкой кофе с 22-летней звездой инстаграма и моделью Оливией Джейд.





Кайя Гербер и Джейкоб Элорди





Оливия Джейд

Батлер, в свою очередь, почти восемь лет встречался с Ванессой Хадженс — в 2019 году они расстались. После этого в СМИ писали о романе Остина и Лили-Роуз Депп, но серьезных отношений, похоже, не вышло.





Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Если Кайя и Остин захотят подтвердить свой роман, то скоро у них будет отличный повод выйти в свет. Батлер играет Элвиса Пресли в байопике База Лурмана о жизни короля рок-н-ролла — фильм "Элвис" выйдет на экраны в 2022 году.

Надя Бесчетникова