Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд

Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд

Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд

20-летняя модель Кайя Гербер, похоже, встречается с 30-летним актером Остином Батлером — об этом сообщает издание Daily Mail. В распоряжении журналистов оказались эксклюзивные фотографии, на которых Кайя и Остин запечатлены вместе по дороге на занятия йогой в прошедшее воскресенье. После посещения спортивного клуба они уехали вместе на машине Гербер.

В компании нового потенциального возлюбленного Кайю заметили через месяц после ее расставания с 24-летним Джейкобом Элорди. С актером "Эйфории" Кайя встречалась год, и в прессе их часто называли одной из самых красивых пар. Джейкоб, к слову, уже тоже не одинок — также в воскресенье его заметили за чашкой кофе с 22-летней звездой инстаграма и моделью Оливией Джейд.


Кайя Гербер и Джейкоб Элорди


Оливия Джейд

Батлер, в свою очередь, почти восемь лет встречался с Ванессой Хадженс — в 2019 году они расстались. После этого в СМИ писали о романе Остина и Лили-Роуз Депп, но серьезных отношений, похоже, не вышло.


Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Если Кайя и Остин захотят подтвердить свой роман, то скоро у них будет отличный повод выйти в свет. Батлер играет Элвиса Пресли в байопике База Лурмана о жизни короля рок-н-ролла — фильм "Элвис" выйдет на экраны в 2022 году.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью за спасение людей в Дагестане
Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью за
Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Суд отправил иркутянина в колонию на 8 лет за продажу несуществующих гаджетов
Суд отправил иркутянина в колонию на 8 лет за продажу несуществующих
МС-21 выполнил первые 12 рейсов с пассажирами на борту
МС-21 выполнил первые 12 рейсов с пассажирами на борту
В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству
В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному
За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка желаний"
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой

Еще по теме

Кайя Гербер отметила день рождения с возлюбленным Джейкобом Элорди и друзьями
Синди Кроуфорд на встрече с дочерью Кайей Гербер в Малибу
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь Дня матери
16-летняя Кайя Гербер дебютировала на обложке Vogue