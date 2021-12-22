Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки

30-летний певец Никита Пресняков рассказал о личной жизни и знакомстве с женой Аленой. Артист уже четыре года женат на фотомодели Алене Красновой. Они познакомились в общей компании друзей. Артист рассказал, что девушка сразу ему приглянулась. Молодые люди стали общаться и вскоре поняли, что не могут друг без друга. «Понравилась она мне, как только я ее увидел. Я разорвал предыдущие отношения. Мы с друзьями поехали за город. Мы пошли за пивом, смотрим – две симпатичные девчонки. У меня настроения нет. Оказалось, Алена – сестра Яны, подруги из нашей компании. Алена осветила своим светом у костра, я ее обнял. Она не ожидала. Ей стало с нами весело, мы стали их приглашать. Мы начали друг в друга влюбляться. Маленькими шажочками... Я начал замечать знаки внимания», — поделился певец. Внук Аллы Пугачевой посвятил избраннице песню «На контрасте», которая так и не вышла. При этом он заверил, что не является ловеласом. Никита подчеркнул, что супруга в нем уверена, несмотря на выходки фанаток.Никита Пресняков с женой «Я однолюб и романтик до мозга костей. У нее нет тупой ревности, мы стали друг другу супердоверять. Она может быть спокойна за меня всегда. Мне присылают вагины! Мы угораем сами! Она говорит: фу, блин!» — с юмором рассказал Пресняков. Наследник династии музыкантов пока не готов к продолжению рода. Однако дети входят в его планы с женой. В будущем пара рассматривает вероятность усыновления ребенка. Никита давно отказался от помощи звездных родственников. Он без крайней необходимости не просит у них средства и рассчитывает на свои силы. Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте спокойно относится к тратам и не привык сорить деньгами. «Мы продолжаем вставать на ноги. Если я вижу способ заработать — начинаю смотреть и разбираться. Жена зарабатывает. Алена ведет инстаграм, свой бьюти-блог... Мне не нравится просто купить шмотку, потому что дорогая. Она может стоить 1000 рублей, но зато классно будет выглядеть. Главное, что это выглядит прикольно. Вот за этим надо гнаться», — высказался Пресняков в YouTube-шоу «Лучше – правду с Суреном Каграмановым».