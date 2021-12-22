Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки

Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки

Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки
30-летний певец Никита Пресняков рассказал о личной жизни и знакомстве с женой Аленой. Артист уже четыре года женат на фотомодели Алене Красновой. Они познакомились в общей компании друзей. Артист рассказал, что девушка сразу ему приглянулась. Молодые люди стали общаться и вскоре поняли, что не могут друг без друга. «Понравилась она мне, как только я ее увидел. Я разорвал предыдущие отношения. Мы с друзьями поехали за город. Мы пошли за пивом, смотрим – две симпатичные девчонки. У меня настроения нет. Оказалось, Алена – сестра Яны, подруги из нашей компании. Алена осветила своим светом у костра, я ее обнял. Она не ожидала. Ей стало с нами весело, мы стали их приглашать. Мы начали друг в друга влюбляться. Маленькими шажочками... Я начал замечать знаки внимания», — поделился певец. Внук Аллы Пугачевой посвятил избраннице песню «На контрасте», которая так и не вышла. При этом он заверил, что не является ловеласом. Никита подчеркнул, что супруга в нем уверена, несмотря на выходки фанаток.
Никита Пресняков с женой «Я однолюб и романтик до мозга костей. У нее нет тупой ревности, мы стали друг другу супердоверять. Она может быть спокойна за меня всегда. Мне присылают вагины! Мы угораем сами! Она говорит: фу, блин!» — с юмором рассказал Пресняков. Наследник династии музыкантов пока не готов к продолжению рода. Однако дети входят в его планы с женой. В будущем пара рассматривает вероятность усыновления ребенка. Никита давно отказался от помощи звездных родственников. Он без крайней необходимости не просит у них средства и рассчитывает на свои силы. Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте спокойно относится к тратам и не привык сорить деньгами. «Мы продолжаем вставать на ноги. Если я вижу способ заработать  — начинаю смотреть и разбираться. Жена зарабатывает. Алена ведет инстаграм, свой бьюти-блог... Мне не нравится просто купить шмотку, потому что дорогая. Она может стоить 1000 рублей, но зато классно будет выглядеть. Главное, что это выглядит прикольно. Вот за этим надо гнаться», — высказался Пресняков в YouTube-шоу «Лучше – правду с Суреном Каграмановым».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро
12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в магазинах в России
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в

Топ на сегодня

Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" рассказали, как искали наряды для героинь
Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись

Еще по теме

Алла Пугачева несомненно поможет невесте внука с выбором свадебного наряда
Никита Пресняков рассказал о родстве с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина: "От них это скрывают"
Соседи Пугачевой рассказали о гулянках ее внука Никиты
Никита Пресняков закатил вечеринку в особняке Пугачевой на Истре