Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который нас могут ожидать как трудности, так и удача. Нумерологи рассказали, чем будет уникальна эта среда и для кого она будет благоприятным днем.

Этот день сложно назвать простым, но благоприятная энергетика будет точно преобладать над отрицательной. Большой успех ожидает людей, которые умеют фокусироваться на хорошем. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как вы можете обуздать свой негатив при помощи шести работающих советов.

Число-покровитель 22 декабря 2021 года

Энергетические волны распределяются неравномерно, потому что числа не могут пребывать в полной гармонии. Всегда одно число превалирует над остальными. Чтобы узнать, какое из них будет самым сильным в этот день, необходимо сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели. Получаем: 2+2+1+2+2+0+2+1+3=15. 1+5=6.

Шестерка правит миром, а это значит, что день будет динамичным, но понятным и идеально подходящим для творческой работы. Главный символ этого дня — знак Венеры, символизирующий женскую энергетику. В шестерке преобладает именно женское начало, поэтому сегодня важно прощать людей, идти навстречу друг другу, нести в мир любовь. Старайтесь заниматься любимыми делами. В это время нужно делать то, что принесет добро и позитив всем вокруг.





События 22 декабря из прошлого

22 декабря 1857 года была выпущена первая почтовая марка России. Шестерка любит, когда что-то происходит впервые. Она дарует удачу тем, кто делает что-то новое, не свойственное себе.

22 декабря 1919 года из США в Советскую Россию были высланы 249 человек. Они подозревались в симпатиях большевикам. В такие дни, как этот, людям может быть свойственна импульсивность.

22 декабря 2015 года в США были опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю 1959 года. Многое тайное в такие дни становится явным.

Советы нумерологов на эту среду

Старайтесь проявлять скромность. Сегодня это будет одним из лучших способов обойти стороной возможные проблемы и преграды на пути к счастью.

Расставляйте правильно приоритеты и не занимайтесь несколькими делами одновременно. Усидеть на двух стульях не получится, поэтому придется заранее определиться с тем, в каком направлении двигаться дальше и чему уделять максимум внимания.

Труднее всего придется сегодня людям с ультраконсервативными взглядами, а также тем, кто мыслит стереотипно.

Старайтесь не ставить никому ультиматумов. Подобный путь решения проблем крайне неблагоприятен, потому что он приведет к ссорам и негативу.

Шестерка поможет вам раскрыть свои главные достоинства. Все самое лучшее в вас сегодня выйдет на поверхность. Главное — воспользоваться случаем, чтобы показать свои сильные стороны окружающим.

В такие дни, как сегодня, не должно быть никаких ограничений в попытках стать успешнее. Если нужно трудиться не покладая рук — трудитесь. Если нужно отправиться в командировку, сделайте это.

Это идеальный день для необычных свиданий и знакомств. Любовные приключения помогут поднять настроение и обрести счастье.

Талисманы удачи на 22 декабря

Главный талисман удачи сегодня — фигурка или изображение слона. В восточной культуре слон является символом добра и крепкого здоровья. Именно поэтому сегодня он будет наиболее полезным, ведь Шестерка требует от нас активности, но не улучшает физическое самосчувствие.

Руна Ингуз. Она помогает снимать нервное напряжение и расслабляться. Поставьте изображение этой руны на рабочий стол компьютера или на заставку в телефоне, чтобы не перегорать на работе. Вот как выглядит данная руна: