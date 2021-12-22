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Off-duty: Кристен Стюарт со своей девушкой Дилан Мейер в аэропорту Ванкувера

Off-duty: Кристен Стюарт со своей девушкой Дилан Мейер в аэропорту Ванкувера

Вчера 31-летняя Кристен Стюарт и ее 34-летняя возлюбленная Дилан Мейер были замечены в аэропорту Ванкувера — пару засняли по прилете.

Пара, которая объявила о своей помолвке в прошлом месяце, все свободное время проводит вместе. Вероятно, сейчас они решили устроить себе небольшие каникулы в преддверии Рождества. Тем более что для Стюарт, которая сыграла главную роль в фильме "Спенсер", этот год оказался очень напряженным в плане работы. Так что небольшой отдых ей точно пойдет на пользу.


Кристен Стюарт и Дилан Мейер
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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