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Определены победители первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России»

Определены победители первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России»

Подведены итоги первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России», названы имена лучших представителей профессии, информирует Минпросвещения России.

 Конкурс организован в рамках общественного проекта «Профессиональные няни – детям», который реализует МБОО «СоСеДИ» при поддержке Фонда президентских грантов. Организовать первый конкурс помогали Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, Минпросвещения России, исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Общероссийский народный фронт.

Заявки на участие подали 142 участницы из 14 регионов.

В финальных испытаниях конкурса приняли участие 16 победителей регионального и заочного этапов финала, которые проходили с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года.

«Благополучие детей, всестороннее развитие, укрепление здоровья являются значимыми задачами, стоящими перед государством. Достижению этих целей способствует также повышение качества и доступности услуг по присмотру и уходу за детьми. Надеемся, что конкурс «Лучшие няни России» привлечёт внимание родителей, общественности, специалистов и станет действительно институтом развития профессионального интереса всего образовательного сообщества», – отметила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

Финалистки продемонстрировали знание требований профессионального стандарта, профессиональное мастерство и творчество в конкурсных состязаниях «Я – профи», «Здравствуйте, я ваша няня», «Первая помощь», «Что делать, если…», «Расскажи мне сказку».

Председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик заслуженная артистка России Диана Гурцкая поздравила участников и вручила приз в номинации «Лучшая няня особого ребёнка» Татьяне Ненастьевой из Благовещенска (Амурская область).

Гран-при конкурса удостоилась Наталья Разгудаева из города Шумерля Чувашской Республики.

Лучшими нянями России в 2021 году стали:

I место:
– Ольга Синцова, г. Нижний Новгород (Нижегородская область);
II место:
– Юлия Кузьминых, г. Вологда (Вологодская область);
– Татьяна Ненастьева, г. Благовещенск (Амурская область);
– Анастасия Федотова, г. Воркута (Республика Коми);
III место:
– Наталья Вершинина, г. Пермь (Пермский край);
– Инна Первых, г. Алексеевка (Белгородская область);
– Анна Теняева, г. Санкт-Петербург.
Победителями в номинациях стали:
– «Лучшая няня в образовательной организации» – Юлия Стрельчикова, г. Рузаевка (Республика Мордовия);
– «Лучшая няня частной организации дошкольного образования» – Елена Решетникова, г. Пермь (Пермский край);
– «Лучшая няня организации социального обслуживания населения» – Анна Теняева, г. Санкт-Петербург;
– «Лучшая няня организации здравоохранения» – Юлия Кузьминых, г. Вологда (Вологодская область);
– «Лучшая няня семейных яслей» – Наталья Вершинина, г. Пермь (Пермский край);
– «Лучшая няня – помощник семьи» – Гульназ Кафиятуллова, г. Ульяновск (Ульяновская область);
– «Лучшая няня особого ребёнка» – Татьяна Ненастьева, г. Благовещенск (Амурская область).

Жюри определило также дополнительные номинации и призы:
– «Душа коллектива» – Анна Шанина, г. Опочка (Псковская область);
– «Созвездие идей» – Екатерина Смирнова, г. Буй (Костромская область);
– «Доброе сердце» – Елена Решетникова, г. Пермь (Пермский край);
– «Неограниченный ресурс» – Елена Осьмушина, г. Пермь (Пермский край);
– «Творческое вдохновение» – Мария Нижегородцева, г. Тюмень (Тюменская область);
– «Упорство и настойчивость» – Гульназ Кафиятуллова, г. Ульяновск (Ульяновская область);
– «Самая креативная няня» – Ирина Жигало, г. Санкт-Петербург.

Приз зрительский симпатий получила Юлия Стрельчикова из г. Рузаевки, Республика Мордовия.

Справочно
В 2019–2021 годах по проекту «Профессиональные няни – детям» подготовлено 125 экспертов для сопровождения профессионального обучения и сертификации нянь, профессиональное обучение прошли более 700 нянь, сертификацию – более 400. В рамках соглашений с региональными органами исполнительной власти в 18 регионах действует 28 центров профессионального обучения и сертификации нянь, созданных на базе организаций.

В 2022 году планируется открыть центры ещё в 16 регионах. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, Фонда президентских грантов, Общественной палаты России, Агентства стратегических инициатив, ассоциаций частных организаций дошкольного образования. С сентября 2021 года профессиональное обучение нянь и помощников воспитателей осуществляется Межрегиональной благотворительной общественной организацией «СоСеДИ» в рамках партнёрского соглашения с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Следующий конкурс «Лучшие няни России» будет объявлен в 2022 году.

Организация конкурса стала результатом межведомственного взаимодействия Минпросвещения России с Комиссией Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, представителями исполнительных органов власти и общественных палат регионов, Агентства стратегических инициатив и Общероссийского народного фронта.

# Общество

По материалам: edu.ru

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