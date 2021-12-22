Определены победители первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России»

Подведены итоги первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России», названы имена лучших представителей профессии, информирует Минпросвещения России.

Конкурс организован в рамках общественного проекта «Профессиональные няни – детям», который реализует МБОО «СоСеДИ» при поддержке Фонда президентских грантов. Организовать первый конкурс помогали Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, Минпросвещения России, исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Общероссийский народный фронт.

Заявки на участие подали 142 участницы из 14 регионов.

В финальных испытаниях конкурса приняли участие 16 победителей регионального и заочного этапов финала, которые проходили с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года.

«Благополучие детей, всестороннее развитие, укрепление здоровья являются значимыми задачами, стоящими перед государством. Достижению этих целей способствует также повышение качества и доступности услуг по присмотру и уходу за детьми. Надеемся, что конкурс «Лучшие няни России» привлечёт внимание родителей, общественности, специалистов и станет действительно институтом развития профессионального интереса всего образовательного сообщества», – отметила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

Финалистки продемонстрировали знание требований профессионального стандарта, профессиональное мастерство и творчество в конкурсных состязаниях «Я – профи», «Здравствуйте, я ваша няня», «Первая помощь», «Что делать, если…», «Расскажи мне сказку».

Председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик заслуженная артистка России Диана Гурцкая поздравила участников и вручила приз в номинации «Лучшая няня особого ребёнка» Татьяне Ненастьевой из Благовещенска (Амурская область).

Гран-при конкурса удостоилась Наталья Разгудаева из города Шумерля Чувашской Республики.

Лучшими нянями России в 2021 году стали:

I место:

– Ольга Синцова, г. Нижний Новгород (Нижегородская область);

II место:

– Юлия Кузьминых, г. Вологда (Вологодская область);

– Татьяна Ненастьева, г. Благовещенск (Амурская область);

– Анастасия Федотова, г. Воркута (Республика Коми);

III место:

– Наталья Вершинина, г. Пермь (Пермский край);

– Инна Первых, г. Алексеевка (Белгородская область);

– Анна Теняева, г. Санкт-Петербург.

Победителями в номинациях стали:

– «Лучшая няня в образовательной организации» – Юлия Стрельчикова, г. Рузаевка (Республика Мордовия);

– «Лучшая няня частной организации дошкольного образования» – Елена Решетникова, г. Пермь (Пермский край);

– «Лучшая няня организации социального обслуживания населения» – Анна Теняева, г. Санкт-Петербург;

– «Лучшая няня организации здравоохранения» – Юлия Кузьминых, г. Вологда (Вологодская область);

– «Лучшая няня семейных яслей» – Наталья Вершинина, г. Пермь (Пермский край);

– «Лучшая няня – помощник семьи» – Гульназ Кафиятуллова, г. Ульяновск (Ульяновская область);

– «Лучшая няня особого ребёнка» – Татьяна Ненастьева, г. Благовещенск (Амурская область).

Жюри определило также дополнительные номинации и призы:

– «Душа коллектива» – Анна Шанина, г. Опочка (Псковская область);

– «Созвездие идей» – Екатерина Смирнова, г. Буй (Костромская область);

– «Доброе сердце» – Елена Решетникова, г. Пермь (Пермский край);

– «Неограниченный ресурс» – Елена Осьмушина, г. Пермь (Пермский край);

– «Творческое вдохновение» – Мария Нижегородцева, г. Тюмень (Тюменская область);

– «Упорство и настойчивость» – Гульназ Кафиятуллова, г. Ульяновск (Ульяновская область);

– «Самая креативная няня» – Ирина Жигало, г. Санкт-Петербург.

Приз зрительский симпатий получила Юлия Стрельчикова из г. Рузаевки, Республика Мордовия.

Справочно

В 2019–2021 годах по проекту «Профессиональные няни – детям» подготовлено 125 экспертов для сопровождения профессионального обучения и сертификации нянь, профессиональное обучение прошли более 700 нянь, сертификацию – более 400. В рамках соглашений с региональными органами исполнительной власти в 18 регионах действует 28 центров профессионального обучения и сертификации нянь, созданных на базе организаций.

В 2022 году планируется открыть центры ещё в 16 регионах. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, Фонда президентских грантов, Общественной палаты России, Агентства стратегических инициатив, ассоциаций частных организаций дошкольного образования. С сентября 2021 года профессиональное обучение нянь и помощников воспитателей осуществляется Межрегиональной благотворительной общественной организацией «СоСеДИ» в рамках партнёрского соглашения с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Следующий конкурс «Лучшие няни России» будет объявлен в 2022 году.

Организация конкурса стала результатом межведомственного взаимодействия Минпросвещения России с Комиссией Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, представителями исполнительных органов власти и общественных палат регионов, Агентства стратегических инициатив и Общероссийского народного фронта.