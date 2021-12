Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере Венеры

Вадим Карасев

Согласно статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, возможные формы жизни в облаках Венеры могут запускать каскад химических реакций, которые делают окружающую среду намного более пригодной для жизни.

По массе и размеру Венера похожа на Землю, и ранее ученые считали Венеру наиболее вероятным кандидатом на существование внеземной жизни. Например, шведский ученый Сванте Аррениус в 1918 году писал, что на Венере должны существовать пышная растительность и влажный климат, напоминающие Землю в каменноугольный период. Советский астроном Гавриил Тихов считал, что растительность на Венере имеет желто-оранжевый цвет. Но, когда стали известны условия на поверхности этой планеты, энтузиазм ученых улетучился. Температура там достигает 470 °C, а давление составляет 92 атмосферы. При таких условиях диоксид углерода (а он составляет 96,5 % венерианской атмосферы) становится уже не газом, а так называемой сверхкритической жидкостью, то есть имеет плотность, характерную для жидкости, но низкую вязкость. Фактически поверхность Венеры покрыта полужидким-полугазообразным горячим океаном из углекислого газа.

Но предполагается, что существуют шансы встретить жизнь не на поверхности Венеры, а высоко в ее атмосфере. Венера постоянно окутана плотным слоем облаков, в слоях атмосферы на высоте от 48 до 60 километров климат вполне умеренный. Правда, условия там нельзя назвать полностью благоприятными, так как эти облака, скорее всего, состоят из капель концентрированной серной кислоты.

В 1970-х годах аппараты «Венера-8» и «Пионер-Венера-2» обнаружили в облаках Венеры следы аммиака (NH 3 ). «Аммиака не должно быть на Венере, — говорит профессор Сара Сигер (Sara Seager) из департамента наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института. — В его состав входит водород, а вокруг очень мало водорода. Любой газ, который не входит в контекст окружающей его среды, автоматически вызывает подозрение, что он создан живыми организмами».

В новом исследовании профессор Сигер и ее коллеги смоделировали ряд химических процессов, связанных с появлением аммиака в венерианской атмосфере. Они обнаружили, что если бы живые организмы производили аммиак наиболее эффективным способом, соответствующие химические реакции естественным образом давали бы кислород. Попадая в облака, аммиак растворяется в каплях серной кислоты, эффективно нейтрализуя ее и делая капли относительно пригодными для жизни. Введение аммиака в капли преобразует их круглую жидкую форму в несферическую солеподобную суспензию. Как только аммиак растворяется в серной кислоте, реакция может вызвать растворение окружающего диоксида серы. Таким образом, присутствие аммиака действительно могло объяснить большинство основных аномалий, наблюдаемых в облаках Венеры.

Исследователи также показывают, что такие источники, как молнии, извержения вулканов и даже удары метеорита, не могут химически производить количество аммиака, необходимое для объяснения наблюдаемых аномалий. Однако аммиак биогенного происхождения их объясняет. На Земле также есть формы жизни, которые производят аммиак, чтобы нейтрализовать и сделать пригодными для жизни высококислотную среду, — например, бактерии, обитающие в желудке человека и животных. «На Земле есть очень кислая среда, в которой есть жизнь, но она не похожа на среду на Венере — если только жизнь не нейтрализует часть из этих капель», — говорит профессор Сигер.

Ученые рассчитывают проверить наличие аммиака и признаков жизни в облаках Венеры в ближайшие несколько лет с помощью миссии Venus Life Finder, в ходе которой к Венере будет отправлен космический аппарат. «На Венере есть давние, необъяснимые атмосферные аномалии, которые невероятны. Это оставляет место для возможности жизни», — считает профессор Сигер.