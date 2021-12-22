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Полезные свойства боярышника и сферы его применения

Полезные свойства боярышника и сферы его применения

Боярышник — ягода, из которой многие готовят варенье, делают компоты и начинку для пирогов. Оказывается, это не только вкусная, но и полезная ягода, обладающая целебными свойствами.


Энергетика человека постоянно ослабевает под воздействием негативных внешних факторов. Множество растений помогает бороться с этими проблемами, укрепляя биополе. Боярышник в этом плане является одним из самых главных помощников.

Основные целебные свойства боярышника

Это растение растет в дикой природе, но его без труда можно вырастить у себя на участке. Боярышник очень стоек к холодам и может жить не десятки, а сотни лет.

Наличие большого числа целебных свойств боярышника обусловлено его богатым химическим составом. В этих ягодах есть сахара, флавоноиды, сапонины, каротин, гликозиды, дубильные вещества, яблочная, лимонная и аскорбиновая кислоты. В семечках обнаружены есть также амигдалин и эфирное масло, а в цветках — органические кислоты и другие полезные вещества.

Ягоды боярышника полезны в любом виде. Самое главное их свойство — улучшение работы сердечно-сосудистой системы. В аптеке вы всегда можете купить препараты на основе этой ягоды, которые помогут исправить проблемы с работой нашего главного органа: снизить давление, улучшить общее состояние, побороть аритмию. Также боярышник помогает улучшить кровоток в мозге, победить стенокардию, тахикардию, атеросклероз.


Ученые узнали, что боярышник помогает снижать уровень холестерина, а также нормализует работу щитовидной железы. Оказывается, цветы боярышника помогают справиться со многими недугами. Из соцветий делают отвары и настои, которые нужно принимать согласно четким правилам и только после консультации с врачами. Время приема не имеет большого значения, а вот дозировка крайне важна и выбирается индивидуально.

Если у вас в огороде или где-то неподалеку растет боярышник, вы можете из его зрелых плодов делать маски для лица. Для этого нужно их хорошенько измельчить и смешать с медом.

Использование боярышника в магии

Боярышник обладает очень мощной энергетикой, что было известно многим народам десятки веков назад. Согласно наблюдениям, это растение отпугивает негатив и беды. Из-за этого свойства было принято высаживать кусты боярышника по периметру участка или перед домом. Ветками боярышника по той же причине украшали дом. Их вешали на стены, ставили в вазы, клали у изголовья кроватей.

Позднее стало понятно, что  цветки и ветки данного растения отлично гармонизируют отношения между влюбленными, между родителями и детьми. Если вы хотите, чтобы в вашей семье все всегда было хорошо, а ссоры обходили стороной ваш дом, старайтесь украшать свое жилище ветками боярышника. Желательно менять их раз в полгода.

Приметы говорят нам о том, что нельзя выкапывать здоровые и сильные кусты боярышника. Исключение составляет лишь пересадка. Того, кто уничтожит куст этого растения, ожидает черная полоса и большие неприятности в жизни. Того, кто посадит боярышник, наоборот, ожидает удача, любовь, добро и благо.


Сухими листьями и цветками растения окуривают помещение. Это помогает наполнять дом любовью и добром. Также окуривание боярышником осуществляют перед проведением любовных обрядов и обрядов по защите дома.

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По материалам: dailyhoro.ru

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